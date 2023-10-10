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"الصحة": تسجيل 405 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

خبراء يكشفون عدد الساعات التي يعيشها "كورونا" على جلد الإنسان

قالوا: المعقمات المحتوية على كحول "80%" تقتله خلال 15 ثانية

ذكر خبراء أن فيروس "كورونا" المستجدّ يمكنه العيش على جلد الإنسان لفترة تقدّر بأكثر من أربعة أضعاف المدة الزمنية التي يعيشها الفيروس المسبب للإنفلونزا.

ونشرت صحيفة "لايف ساينس"، أن البحث الذي خلص إلى هذه النتيجة، أجري بالاستعانة بعينات جلدية أُخذت من أشخاص عقب يوم واحد من وفاتهم.

وقال الباحثون من كلية الطب بجامعة "كيوتو بيرفيكشوال" اليابانية: إن جلد الإنسان يعطي قراءات أكثر دقّة؛ لأنه يعاني من "تدهور أبطأ بعد الموت، مقارنة بالأعضاء الأخرى".

ولاحظ الباحثون أن الفيروس يعيش على الجلد لمدة تسع ساعات، ومع وجود مواد مخاطية على الجلد، يمكن لفيروس "كورونا" العيش لمدة 11 ساعة.

وأشاروا إلى أن المعقمات التي تحتوي على كحول بنسبة 80% تؤدي إلى قتل الفيروس خلال 15 ثانية، إلا أن الخيار الأول في مكافحة الفيروس يظلّ غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

فيروس كورونا الجديد

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خبراء يكشفون عدد الساعات التي يعيشها "كورونا" على جلد الإنسان
سبق

ذكر خبراء أن فيروس "كورونا" المستجدّ يمكنه العيش على جلد الإنسان لفترة تقدّر بأكثر من أربعة أضعاف المدة الزمنية التي يعيشها الفيروس المسبب للإنفلونزا.

ونشرت صحيفة "لايف ساينس"، أن البحث الذي خلص إلى هذه النتيجة، أجري بالاستعانة بعينات جلدية أُخذت من أشخاص عقب يوم واحد من وفاتهم.

وقال الباحثون من كلية الطب بجامعة "كيوتو بيرفيكشوال" اليابانية: إن جلد الإنسان يعطي قراءات أكثر دقّة؛ لأنه يعاني من "تدهور أبطأ بعد الموت، مقارنة بالأعضاء الأخرى".

ولاحظ الباحثون أن الفيروس يعيش على الجلد لمدة تسع ساعات، ومع وجود مواد مخاطية على الجلد، يمكن لفيروس "كورونا" العيش لمدة 11 ساعة.

وأشاروا إلى أن المعقمات التي تحتوي على كحول بنسبة 80% تؤدي إلى قتل الفيروس خلال 15 ثانية، إلا أن الخيار الأول في مكافحة الفيروس يظلّ غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
02:01 PM

خبراء يكشفون عدد الساعات التي يعيشها "كورونا" على جلد الإنسان

قالوا: المعقمات المحتوية على كحول "80%" تقتله خلال 15 ثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر خبراء أن فيروس "كورونا" المستجدّ يمكنه العيش على جلد الإنسان لفترة تقدّر بأكثر من أربعة أضعاف المدة الزمنية التي يعيشها الفيروس المسبب للإنفلونزا.

ونشرت صحيفة "لايف ساينس"، أن البحث الذي خلص إلى هذه النتيجة، أجري بالاستعانة بعينات جلدية أُخذت من أشخاص عقب يوم واحد من وفاتهم.

وقال الباحثون من كلية الطب بجامعة "كيوتو بيرفيكشوال" اليابانية: إن جلد الإنسان يعطي قراءات أكثر دقّة؛ لأنه يعاني من "تدهور أبطأ بعد الموت، مقارنة بالأعضاء الأخرى".

ولاحظ الباحثون أن الفيروس يعيش على الجلد لمدة تسع ساعات، ومع وجود مواد مخاطية على الجلد، يمكن لفيروس "كورونا" العيش لمدة 11 ساعة.

وأشاروا إلى أن المعقمات التي تحتوي على كحول بنسبة 80% تؤدي إلى قتل الفيروس خلال 15 ثانية، إلا أن الخيار الأول في مكافحة الفيروس يظلّ غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

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