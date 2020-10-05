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"كورونا" يتسلل إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض

"ماكيناني" تدخل إلى الحجر الصحي

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم (الاثنين)، أن الفحوص أثبتت إصابتها بـ"كوفيد-19".

وأوضحت "ماكيناني" أنها ستبدأ فترة حجر صحي، وأن الوحدة الطبية في البيت الأبيض لا تدرج أيا من أفراد المكتب الصحفي في قائمة المخالطين بمصاب، وفقاً لـ "رويترز".

وبينت أنها لم تعرف تشخيص هوب هيكس قبل عقد إفادة صحفية في البيت الأبيض الخميس الماضي، في إشارة لمستشارة الرئيس دونالد ترامب، التي أثبتت الفحوص إصابتها بـ"كورونا" قبل ساعات من إعلان "ترامب" أنه وزوجته أصيبا بالمرض.

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"كورونا" يتسلل إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض
سبق

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم (الاثنين)، أن الفحوص أثبتت إصابتها بـ"كوفيد-19".

وأوضحت "ماكيناني" أنها ستبدأ فترة حجر صحي، وأن الوحدة الطبية في البيت الأبيض لا تدرج أيا من أفراد المكتب الصحفي في قائمة المخالطين بمصاب، وفقاً لـ "رويترز".

وبينت أنها لم تعرف تشخيص هوب هيكس قبل عقد إفادة صحفية في البيت الأبيض الخميس الماضي، في إشارة لمستشارة الرئيس دونالد ترامب، التي أثبتت الفحوص إصابتها بـ"كورونا" قبل ساعات من إعلان "ترامب" أنه وزوجته أصيبا بالمرض.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
08:31 PM

"كورونا" يتسلل إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض

"ماكيناني" تدخل إلى الحجر الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,317

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، اليوم (الاثنين)، أن الفحوص أثبتت إصابتها بـ"كوفيد-19".

وأوضحت "ماكيناني" أنها ستبدأ فترة حجر صحي، وأن الوحدة الطبية في البيت الأبيض لا تدرج أيا من أفراد المكتب الصحفي في قائمة المخالطين بمصاب، وفقاً لـ "رويترز".

وبينت أنها لم تعرف تشخيص هوب هيكس قبل عقد إفادة صحفية في البيت الأبيض الخميس الماضي، في إشارة لمستشارة الرئيس دونالد ترامب، التي أثبتت الفحوص إصابتها بـ"كورونا" قبل ساعات من إعلان "ترامب" أنه وزوجته أصيبا بالمرض.

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