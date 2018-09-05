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11.7 % ارتفاع صادرات التمور السعودية خلال الربع الأول لعام  2018

المركز الوطني للنخيل يكشف أن القيمة بلغت 222.4 مليون ريال

أفاد المركز الوطني للنخيل والتمور، عن ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 بنسبة 11.7 % لتبلغ نحو 222.4 مليون ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017 حيث حققت الصادرات قيمة 199.1 مليون ريال.

وأوضحت إحصائية جديدة صادرة من الهيئة العامة للإحصاء أن النمو الذي شهدته صادرات الربع الأول من العام الجاري يأتي استمرارا لنمو بلغ 31.2% خلال العامين الماضيين، حيث بلغت صادرات التمور السعودية عام 2017 نحو 702.9 مليون ريال، مقارنة بصادرات عام 2015 والتي بلغت 535.7 مليون ريال.

ويعبر هذا الإنجاز ثمرة لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور على صعيد تسهيل إجراءات التصدير، وتنظيم لقاءات المستوردين والمصدرين من داخل وخارج المملكة، ودعوة كبار مستوردي التمور في العالم.
وحرصت الوزارة على إقامة المؤتمر العالمي للتمور في الرياض مؤخرا بحضور كبار مصدري التمور السعودية وكبار مستوردي التمور في العالم، ومشاركة شركات الأغذية والفنادق العالمية، حيث تم عقد عدد من صفقات البيع خلال المؤتمر.

يذكر أن المملكة تحتضن أكثر من 28.5 مليون نخلة، ويقدر إجمالي إنتاج تمور المملكة بـ 1.3 مليون طن، وتبلغ المساحة المزروعة للنخيل نحو 107 ألف هكتار بما يتجاوز 123 ألف حيازة زراعية للنخيل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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11.7 % ارتفاع صادرات التمور السعودية خلال الربع الأول لعام  2018
سبق

أفاد المركز الوطني للنخيل والتمور، عن ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 بنسبة 11.7 % لتبلغ نحو 222.4 مليون ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017 حيث حققت الصادرات قيمة 199.1 مليون ريال.

وأوضحت إحصائية جديدة صادرة من الهيئة العامة للإحصاء أن النمو الذي شهدته صادرات الربع الأول من العام الجاري يأتي استمرارا لنمو بلغ 31.2% خلال العامين الماضيين، حيث بلغت صادرات التمور السعودية عام 2017 نحو 702.9 مليون ريال، مقارنة بصادرات عام 2015 والتي بلغت 535.7 مليون ريال.

ويعبر هذا الإنجاز ثمرة لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور على صعيد تسهيل إجراءات التصدير، وتنظيم لقاءات المستوردين والمصدرين من داخل وخارج المملكة، ودعوة كبار مستوردي التمور في العالم.
وحرصت الوزارة على إقامة المؤتمر العالمي للتمور في الرياض مؤخرا بحضور كبار مصدري التمور السعودية وكبار مستوردي التمور في العالم، ومشاركة شركات الأغذية والفنادق العالمية، حيث تم عقد عدد من صفقات البيع خلال المؤتمر.

يذكر أن المملكة تحتضن أكثر من 28.5 مليون نخلة، ويقدر إجمالي إنتاج تمور المملكة بـ 1.3 مليون طن، وتبلغ المساحة المزروعة للنخيل نحو 107 ألف هكتار بما يتجاوز 123 ألف حيازة زراعية للنخيل.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
04:51 PM

11.7 % ارتفاع صادرات التمور السعودية خلال الربع الأول لعام  2018

المركز الوطني للنخيل يكشف أن القيمة بلغت 222.4 مليون ريال

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متعب البقمي - الطائف
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أفاد المركز الوطني للنخيل والتمور، عن ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 بنسبة 11.7 % لتبلغ نحو 222.4 مليون ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017 حيث حققت الصادرات قيمة 199.1 مليون ريال.

وأوضحت إحصائية جديدة صادرة من الهيئة العامة للإحصاء أن النمو الذي شهدته صادرات الربع الأول من العام الجاري يأتي استمرارا لنمو بلغ 31.2% خلال العامين الماضيين، حيث بلغت صادرات التمور السعودية عام 2017 نحو 702.9 مليون ريال، مقارنة بصادرات عام 2015 والتي بلغت 535.7 مليون ريال.

ويعبر هذا الإنجاز ثمرة لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور على صعيد تسهيل إجراءات التصدير، وتنظيم لقاءات المستوردين والمصدرين من داخل وخارج المملكة، ودعوة كبار مستوردي التمور في العالم.
وحرصت الوزارة على إقامة المؤتمر العالمي للتمور في الرياض مؤخرا بحضور كبار مصدري التمور السعودية وكبار مستوردي التمور في العالم، ومشاركة شركات الأغذية والفنادق العالمية، حيث تم عقد عدد من صفقات البيع خلال المؤتمر.

يذكر أن المملكة تحتضن أكثر من 28.5 مليون نخلة، ويقدر إجمالي إنتاج تمور المملكة بـ 1.3 مليون طن، وتبلغ المساحة المزروعة للنخيل نحو 107 ألف هكتار بما يتجاوز 123 ألف حيازة زراعية للنخيل.

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