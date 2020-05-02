فلسطين .. تسجيل 3 إصابات بكورونا والإجمالي 250 حالة

الكيلة أعلنت عن تماثل حالتين للشفاء جديدتين من بيتونيا وقطنة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 520.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة في الإيجاز الصحفي حول آخر تطورات فيروس "كورونا" في فلسطين اليوم السبت، أن الإصابات الثلاث سجلت في بيت حنينا وواد الجوز والبلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأعلنت الكيلة عن تسجيل حالتي شفاء جديدتين من بيتونيا وقطنة.

ووفق وكالة أنباء معًا الإخبارية لفتت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغت 413 حالة، بينها 260 حالة في محافظة القدس بنسبة 63% من الحالات النشطة، والباقي في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأضافت أن عدد حالات التعافي بلغ 103، بينها 44 حالة في القدس بنسبة 42%، فيما أجرت وزارة الصحة 33800 فحص منذ بدء الجائحة، وأشارت إلى أن هناك 14840 شخصًا يخضعون للحجر المنزلي.