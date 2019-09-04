جامعة محمد بن فهد تتيح دراسة "الإنجليزية" لأفراد الجهات الأمنية بالشرقية

في إطار الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة لمؤسسات المجتمع المختلفة

أتاحت جامعة الأمير محمد بن فهد، فرصة تعلم مبادئ ومهارات اللغة الإنجليزية لـ 85 فرداً من أفراد القوات الأمنية المختلفة بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة لمؤسسات المجتمع المختلفة.

واستقبلت الجامعة عدداً من منسوبي القطاعات العسكرية بالمنطقة الشرقية، حيث تعرّفوا على مرافق الجامعة المختلفة وطرق التدريس قبل أن يقوم فريق اللغة الإنجليزية بالجامعة بإجراء اختبارات تحديد المستوى لجميع المشاركين، تمهيداً لانطلاق الدورة التي تستمر لمدة شهرين في مركز اللغة الإنجليزية التابع للجامعة بمقر مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالدمام.

وتسعى الجامعة خلال الأيام المقبلة إلى طرح مزيدٍ من الدورات التطويرية التي تهدف إلى تنمية مهارات منسوبي الجهات الحكومية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للتطوير والتواصل الدكتور عادل بن أحمد الصالح: إن الجامعة طرحت هذه الدورات في إطار خدماتها المجتمعية التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقديم دورات نوعية مختلفة لأفراد الجهات الحكومية وأبناء المجتمع وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية التي تسهم بها الجامعة.

وأوضح أن هذه الدورة تستمر لمدة شهرين وستسهم في تعزيز قدرات أفراد الجهات الأمنية وتمكينهم من الأدوات اللازمة للتحدث باللغة الإنجليزية.