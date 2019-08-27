"تعليم مكة" تنهي اليوم تسليم 4 ملايين كتاب لـ 1530 مدرسة

بعد تسعين يوماً من العمل الدؤوب وألفي ساعة عمل متواصل

تنهي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عملية ترحيل الكتب الدراسية لجميع المدارس التابعة لها بعد 90 يوماً من العمل الدؤوب وأكثر 2000 ساعة من العمل المتواصل في تنفيذ آلية مسارات التوزيع للمدارس لترحيلها وفق خطة زمنية مجدولة تضمن تسليم كل المقررات لجميع المدارس بالمنطقة، وثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة المتابعة الشخصية واليومية من الوزير، ونائب الوزير للتعليم العام، ومساعد الوزير، والجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل ضمان جاهزية المدارس والبداية الجادة للعام الدراسي.

وفي هذا السياق، أفاد مدير إدارة المستودعات حسين بن محمد الصبحي؛ بأن عملية ترحيل الكتب للمدارس تسير وفق ما خُطط لها بمتابعة واهتمام من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة د. أحمد الزائدي؛ الذي حرص ميدانياً على زيارة المستودعات المركزية لتعليم مكة لشكر وتقدير جميع العاملين فيها على جهودهم في إيصال المقررات للمدارس قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ.

وكذلك متابعة وتوجيه المساعد للشؤون المدرسية والخدمات المساندة محمد المدخلي؛ لسير العمل في المستودعات وفق ما خطط لها، مبيناً أنه من المتوقع أن تنتهي عملية ترحيل الكتب اليوم لجميع المدارس وتسليمها بنسبة 100 % لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالجد والعطاء، بما يحقق تطلعات وأهداف وزارة التعليم.

وبيّن الصبحي؛ أن الكتب الدراسية التي تمت تسليمها للعام الدراسي شملت: 650 مدرسة في المرحلة الابتدائية و430 مدرسة في المرحلة المتوسطة و300 مدرسة في المرحلة الثانوية و90 مدرسة للتربية الخاصة و60 مدرسة للتعليم المستمر؛ حيث تم ترحيل نحو 4 ملايين كتاب مدرسي لهذه المدارس.

ونوّه بجهود نحو 40 موظفاً في مستودعات تعليم مكة في تحقيق هذا الإنجاز، وكذلك جهود مديري ومديرات مكاتب التعليم، وقادة وقائدات المدارس في دعم وإنجاح خطة توزيع وترحيل المقررات الدراسية لتعزيز الاستعداد لانطلاقة ناجحة وجادة لبدء العام الدراسي الجديد 1440 / 1441 هـ.