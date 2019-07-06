خبراء تغذية: 10 أطعمة يجب الابتعاد عنها بعد الثلاثين.. هذه مخاطرها

مع التقدم في العمر تختلف الطريقة التي يتعامل بها الجسم مع الأطعمة والمأكولات؛ فبينما هناك أطعمة ضررها قليل على صحة الفرد في سن صغيرة، تصبح هذه الأطعمة خطرةً جدًّا على الصحة مع الكبر. "سكاي نيوز عربية" نقلت عن موقع "هيلثي كاميليون"، أن خبراء تغذية حذروا من مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تضرّ بجسم الإنسان، خاصة مع تقدمه في العمر. وتضم قائمة الأطعمة التي يزيد ضررها بعد سن الثلاثين: الفوشار يقوم الكثير من الناس بإعداد الفوشار معتمدين على "المايكرويف"، دون أن يدركوا أن هذا النوع من الفوشار تم إنتاجه باستخدام مشتقات معدلة من الزيوت، وفي أغلب الأحيان يكون زيت جوز الهند أو الصويا. وتتحول هذه الزيوت إلى أحماض دهنية غير مشبعة أثناء الإنتاج، التي تعد مضرة للقلب والأوعية الدموية. الخبز الأبيض تتشابه مشكلة الخبز الأبيض مع المشروبات الغازية السكرية؛ إذ تتحول بسرعة إلى دهون يتم تخزينها في الجسم. وينصح خبراء التغذية بتجنب الخبز الأبيض مع التقدم في السن. كما يجب على الراغبين في إنقاص وزنهم تجنب الخبز الأبيض، واختيار الخبز الأسمر بدلًا منه. صلصة الصويا تحتوي صلصة الصويا على نسبة عالية من الصوديوم، أو "غلوتامات أحادية الصوديوم" التي تستخدم كمحسن للنكهة، والتي تحذر دراسات من أنها تحتوي على مواد مسببة للسرطان. ولا يعني هذا أن يتوقف الناس عن تناول صلصة الصويا تمامًا، وإنما ينصح الخبراء باستخدامها بشكل محدود. الخضراوات المعلبة يعد تناول الخضراوات خيارًا جيدًا دائمًا، إلا أن الأمر يختلف فيما يتعلق بالخضراوات المعلبة؛ لأن الجدار الداخلي للعلب يحتوي عادة على طبقة من مركب "بيسفينول أ" الكيماوي، المعروف بـ"BPA"، وهو الذي يفصل الخضراوات عن المعدن. ويعد "بيسفينول أ" مركبًا شديدَ السمية، يمكن أن يؤثر على نظام الإنسان الهرموني، ويسبب زيادة الوزن ومرض السكري والعقم وحتى السرطان. وبالإضافة إلى ذلك فإن نسبة الصوديوم والسكر تكون مرتفعة جدًّا في الخضراوات المعلبة. غرانولا يعتقد الكثيرون أن "الغرانولا" صحية كونها تحتوي على دقيق الشوفان والمكسرات، لكن لسوء الحظ فإنها ليست كذلك؛ لأنها غنية جدًّا بالسكر. وقد يمثل مقدار ربع كوب من الغرانولا صدمة للجسم؛ لأنه يدفع مستوى السكر في الدم للارتفاع بشكل كبير. ويحتوي كوب واحد من الغرانولا على 600 سعر حراري، أي ما يعادل ثلث الحصة اليومية التي ينصح الخبراء المرء بتناولها يوميًّا. الزبادي المثلج صحيح أن الزبادي المثلج يحتوي على كميات أقل من الدهون، لكن عادة ما تكون كمية السكر أكثر من تلك الموجودة في الآيس كريم العادي؛ إذ يعالج الجسم الكربوهيدرات الضارة بسرعة أكبر؛ مما يجعل مستويات السكر في الدم ترتفع في وقت قصير جدًّا. مأكولات أخرى ومن المأكولات الأخرى التي حذر منها خبراء التغذية: اللحم المقدد، والحلويات الخالية من الدهون، وزبدة الفول السوداني، ومرقة (دريسينغ) السلطة. مشروبات أما المشروبات المضرة التي يجب التقليل منها فتضم: المشروبات الغازية الخالية من السعرات الحرارية، والمشروبات المرتفعة في نسبة الكافيين، والمشروبات الكحولية.

خبراء تغذية: 10 أطعمة يجب الابتعاد عنها بعد الثلاثين.. هذه مخاطرها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-06 مع التقدم في العمر تختلف الطريقة التي يتعامل بها الجسم مع الأطعمة والمأكولات؛ فبينما هناك أطعمة ضررها قليل على صحة الفرد في سن صغيرة، تصبح هذه الأطعمة خطرةً جدًّا على الصحة مع الكبر.



"سكاي نيوز عربية" نقلت عن موقع "هيلثي كاميليون"، أن خبراء تغذية حذروا من مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تضرّ بجسم الإنسان، خاصة مع تقدمه في العمر.



وتضم قائمة الأطعمة التي يزيد ضررها بعد سن الثلاثين:



الفوشار

يقوم الكثير من الناس بإعداد الفوشار معتمدين على "المايكرويف"، دون أن يدركوا أن هذا النوع من الفوشار تم إنتاجه باستخدام مشتقات معدلة من الزيوت، وفي أغلب الأحيان يكون زيت جوز الهند أو الصويا.



وتتحول هذه الزيوت إلى أحماض دهنية غير مشبعة أثناء الإنتاج، التي تعد مضرة للقلب والأوعية الدموية.



الخبز الأبيض

تتشابه مشكلة الخبز الأبيض مع المشروبات الغازية السكرية؛ إذ تتحول بسرعة إلى دهون يتم تخزينها في الجسم. وينصح خبراء التغذية بتجنب الخبز الأبيض مع التقدم في السن. كما يجب على الراغبين في إنقاص وزنهم تجنب الخبز الأبيض، واختيار الخبز الأسمر بدلًا منه.



صلصة الصويا

تحتوي صلصة الصويا على نسبة عالية من الصوديوم، أو "غلوتامات أحادية الصوديوم" التي تستخدم كمحسن للنكهة، والتي تحذر دراسات من أنها تحتوي على مواد مسببة للسرطان.



ولا يعني هذا أن يتوقف الناس عن تناول صلصة الصويا تمامًا، وإنما ينصح الخبراء باستخدامها بشكل محدود.



الخضراوات المعلبة

يعد تناول الخضراوات خيارًا جيدًا دائمًا، إلا أن الأمر يختلف فيما يتعلق بالخضراوات المعلبة؛ لأن الجدار الداخلي للعلب يحتوي عادة على طبقة من مركب "بيسفينول أ" الكيماوي، المعروف بـ"BPA"، وهو الذي يفصل الخضراوات عن المعدن.



ويعد "بيسفينول أ" مركبًا شديدَ السمية، يمكن أن يؤثر على نظام الإنسان الهرموني، ويسبب زيادة الوزن ومرض السكري والعقم وحتى السرطان.



وبالإضافة إلى ذلك فإن نسبة الصوديوم والسكر تكون مرتفعة جدًّا في الخضراوات المعلبة.



غرانولا

يعتقد الكثيرون أن "الغرانولا" صحية كونها تحتوي على دقيق الشوفان والمكسرات، لكن لسوء الحظ فإنها ليست كذلك؛ لأنها غنية جدًّا بالسكر.



وقد يمثل مقدار ربع كوب من الغرانولا صدمة للجسم؛ لأنه يدفع مستوى السكر في الدم للارتفاع بشكل كبير.



ويحتوي كوب واحد من الغرانولا على 600 سعر حراري، أي ما يعادل ثلث الحصة اليومية التي ينصح الخبراء المرء بتناولها يوميًّا.



الزبادي المثلج

صحيح أن الزبادي المثلج يحتوي على كميات أقل من الدهون، لكن عادة ما تكون كمية السكر أكثر من تلك الموجودة في الآيس كريم العادي؛ إذ يعالج الجسم الكربوهيدرات الضارة بسرعة أكبر؛ مما يجعل مستويات السكر في الدم ترتفع في وقت قصير جدًّا.



مأكولات أخرى

ومن المأكولات الأخرى التي حذر منها خبراء التغذية: اللحم المقدد، والحلويات الخالية من الدهون، وزبدة الفول السوداني، ومرقة (دريسينغ) السلطة.



مشروبات

أما المشروبات المضرة التي يجب التقليل منها فتضم: المشروبات الغازية الخالية من السعرات الحرارية، والمشروبات المرتفعة في نسبة الكافيين، والمشروبات الكحولية.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440 11:43 AM

خبراء تغذية: 10 أطعمة يجب الابتعاد عنها بعد الثلاثين.. هذه مخاطرها بعضها مضر بالقلب والأوعية الدموية وأخرى ترفع مستوى السكر بالدم





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مع التقدم في العمر تختلف الطريقة التي يتعامل بها الجسم مع الأطعمة والمأكولات؛ فبينما هناك أطعمة ضررها قليل على صحة الفرد في سن صغيرة، تصبح هذه الأطعمة خطرةً جدًّا على الصحة مع الكبر.



"سكاي نيوز عربية" نقلت عن موقع "هيلثي كاميليون"، أن خبراء تغذية حذروا من مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تضرّ بجسم الإنسان، خاصة مع تقدمه في العمر.



وتضم قائمة الأطعمة التي يزيد ضررها بعد سن الثلاثين:



الفوشار

يقوم الكثير من الناس بإعداد الفوشار معتمدين على "المايكرويف"، دون أن يدركوا أن هذا النوع من الفوشار تم إنتاجه باستخدام مشتقات معدلة من الزيوت، وفي أغلب الأحيان يكون زيت جوز الهند أو الصويا.



وتتحول هذه الزيوت إلى أحماض دهنية غير مشبعة أثناء الإنتاج، التي تعد مضرة للقلب والأوعية الدموية.



الخبز الأبيض

تتشابه مشكلة الخبز الأبيض مع المشروبات الغازية السكرية؛ إذ تتحول بسرعة إلى دهون يتم تخزينها في الجسم. وينصح خبراء التغذية بتجنب الخبز الأبيض مع التقدم في السن. كما يجب على الراغبين في إنقاص وزنهم تجنب الخبز الأبيض، واختيار الخبز الأسمر بدلًا منه.



صلصة الصويا

تحتوي صلصة الصويا على نسبة عالية من الصوديوم، أو "غلوتامات أحادية الصوديوم" التي تستخدم كمحسن للنكهة، والتي تحذر دراسات من أنها تحتوي على مواد مسببة للسرطان.



ولا يعني هذا أن يتوقف الناس عن تناول صلصة الصويا تمامًا، وإنما ينصح الخبراء باستخدامها بشكل محدود.



الخضراوات المعلبة

يعد تناول الخضراوات خيارًا جيدًا دائمًا، إلا أن الأمر يختلف فيما يتعلق بالخضراوات المعلبة؛ لأن الجدار الداخلي للعلب يحتوي عادة على طبقة من مركب "بيسفينول أ" الكيماوي، المعروف بـ"BPA"، وهو الذي يفصل الخضراوات عن المعدن.



ويعد "بيسفينول أ" مركبًا شديدَ السمية، يمكن أن يؤثر على نظام الإنسان الهرموني، ويسبب زيادة الوزن ومرض السكري والعقم وحتى السرطان.



وبالإضافة إلى ذلك فإن نسبة الصوديوم والسكر تكون مرتفعة جدًّا في الخضراوات المعلبة.



غرانولا

يعتقد الكثيرون أن "الغرانولا" صحية كونها تحتوي على دقيق الشوفان والمكسرات، لكن لسوء الحظ فإنها ليست كذلك؛ لأنها غنية جدًّا بالسكر.



وقد يمثل مقدار ربع كوب من الغرانولا صدمة للجسم؛ لأنه يدفع مستوى السكر في الدم للارتفاع بشكل كبير.



ويحتوي كوب واحد من الغرانولا على 600 سعر حراري، أي ما يعادل ثلث الحصة اليومية التي ينصح الخبراء المرء بتناولها يوميًّا.



الزبادي المثلج

صحيح أن الزبادي المثلج يحتوي على كميات أقل من الدهون، لكن عادة ما تكون كمية السكر أكثر من تلك الموجودة في الآيس كريم العادي؛ إذ يعالج الجسم الكربوهيدرات الضارة بسرعة أكبر؛ مما يجعل مستويات السكر في الدم ترتفع في وقت قصير جدًّا.



مأكولات أخرى

ومن المأكولات الأخرى التي حذر منها خبراء التغذية: اللحم المقدد، والحلويات الخالية من الدهون، وزبدة الفول السوداني، ومرقة (دريسينغ) السلطة.



مشروبات

أما المشروبات المضرة التي يجب التقليل منها فتضم: المشروبات الغازية الخالية من السعرات الحرارية، والمشروبات المرتفعة في نسبة الكافيين، والمشروبات الكحولية.