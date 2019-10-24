الأخضر الشاب يواجه البحرين.. ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا

بقيادة المدرب الوطني "باصريح"

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم غداً الجمعة أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية، الذي يمتد حتى آخر الشهر الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

ويستضيف الأخضر نظيره البحريني في تمام السابعة مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي مساء اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح والجهاز الفني المساعد، وطبّق اللاعبون خلالها عدداً من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يُذكر أن منتخب تحت 19 عاماً جاء في المجموعة "السادسة" بجوار منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في مدينة الخُبر مطلع الشهر المقبل.