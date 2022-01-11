أسعار النفط تزيد مكاسبها.. وبرنت يتخطى مستوى 83 دولارًا للبرميل

المخزونات الأوروبية هبطت 11 % على أساس سنوي في ديسمبر الماضي

زادت أسعار النفط من مكاسبها؛ لتتخطى مستوى 83 دولارًا للبرميل، والخام الأمريكي عند 79.59 دولار، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم الثلاثاء أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية لدى مصافي التكرير الأوروبية هبطت بأكثر من 11 % على أساس سنوي في ديسمبر، فيما بلغت المخزونات 1.02 مليار برميل، منخفضة 1 % عن مستويات نوفمبر 2021.

وتراجعت معدلات استهلاك الخام في مصافي التكرير الشهر الماضي 4 % عن مستويات نوفمبر إلى 9.22 مليون برميل يوميًّا، لكنها كانت أعلى بنسبة 8 % عن مستويات ديسمبر 2020.

وبدورها أعلنت مؤسسة النفط الليبية رفع حالة القوة القاهرة على الصادرات من 3 حقول نفطية، في الوقت الذي كانت فيه سوق النفط تتعرض لضغوط من تعطل الإنتاج في كل من ليبيا وكازاخستان.

وعاد الإنتاج في أكبر حقل نفطي في كازاخستان إلى طبيعته بعد تعطُّل الإنتاج بسبب احتجاجات الأسبوع الماضي، وذلك حسبما قالت شركة شيفرون التي تدير الحقل.

وقالت شيفرون في بيان إن "بيئة العمل مستقرة في تنغيز، ومرافق الإنتاج تعمل بالمعدلات العادية".

وتم تقليص الإنتاج في حقل تنغيز، أكبر حقول النفط في كازاخستان، الأسبوع الماضي بعد أن عطَّل بعض المقاولين خدمات السكك الحديدية لدعم الاحتجاجات التي خرجت في جميع أنحاء البلاد، وفق "رويترز".