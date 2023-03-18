متحدث "الصحة": عدد الحالات المصابة بـ #كورونا 171 حالة

قال: جميعهم حالتهم مطمئنة باستثناء حالة واحدة.. 38 لمخالطين

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي حول #كورونا: إن عدد الحالات المؤكدة المصابة بـ#كورونا 171 حالة.

وأضاف: المصابون بـ #فيروس_كورونا في #المملكة حالتهم مطمئنة باستثناء حالة واحدة، وهناك 38 حالة مصابة هي لمخالطين لمصابين سابقين.

وتابع: هناك 104 حالات بينهم لمواطنين سعوديين.