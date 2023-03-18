متحدث "الصحة": عدد الحالات المصابة بـ #كورونا 171 حالة
قال: جميعهم حالتهم مطمئنة باستثناء حالة واحدة.. 38 لمخالطين
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي حول #كورونا: إن عدد الحالات المؤكدة المصابة بـ#كورونا 171 حالة.
وأضاف: المصابون بـ #فيروس_كورونا في #المملكة حالتهم مطمئنة باستثناء حالة واحدة، وهناك 38 حالة مصابة هي لمخالطين لمصابين سابقين.
وتابع: هناك 104 حالات بينهم لمواطنين سعوديين.
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
متحدث "الصحة": عدد الحالات المصابة بـ #كورونا 171 حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-18
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي حول #كورونا: إن عدد الحالات المؤكدة المصابة بـ#كورونا 171 حالة.
وأضاف: المصابون بـ #فيروس_كورونا في #المملكة حالتهم مطمئنة باستثناء حالة واحدة، وهناك 38 حالة مصابة هي لمخالطين لمصابين سابقين.
وتابع: هناك 104 حالات بينهم لمواطنين سعوديين.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
03:50 PM
متحدث "الصحة": عدد الحالات المصابة بـ #كورونا 171 حالة
قال: جميعهم حالتهم مطمئنة باستثناء حالة واحدة.. 38 لمخالطين
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي حول #كورونا: إن عدد الحالات المؤكدة المصابة بـ#كورونا 171 حالة.
وأضاف: المصابون بـ #فيروس_كورونا في #المملكة حالتهم مطمئنة باستثناء حالة واحدة، وهناك 38 حالة مصابة هي لمخالطين لمصابين سابقين.
وتابع: هناك 104 حالات بينهم لمواطنين سعوديين.