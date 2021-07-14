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القادسية يتوج بكأس الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

على حساب نظيره الاتفاق بنتيجة 5-3

توج مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، اليوم الثلاثاء، فريق القادسية بكأس الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021.

وحسم القادسية لقب الدوري بعد فوزه على نظيره الاتفاق بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم على صالة ناديه القادسية بالخبر.

وتوّج السعدي فريق القادسية بلقب الدوري والميداليات الذهبية، فيما تم تسليم فريق الاتفاق الميداليات الفضية، بينما تم تسليم فريق العرض الميداليات البرونزية لحصوله على المركز الثالث.

وكانت المباراة شهدت تحولات كثيرة حيث تقدم القادسية بهدفين سجلهما كل من معاذ العسيري والبرازيلي بوتشينو، قبل أن يتمكن الاتفاق من تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق عبد العزيز العلوني، نواف العروان وفهد القاسم، لكن البرازيلي بوتشينو أعاد القادسية للمباراة بتسجيله هدفين، قبل أن يختتم معاذ العسيري خماسية القادسية قبل نهاية اللقاء.

وفي الختام قدم مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي درعًا تذكاريًا لمدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية نظير التعاون الكبير مع الاتحاد السعودي لكرة القدم طوال فترة احتضان الأدوار النهائية من الموسم.

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القادسية يتوج بكأس الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات
سبق

توج مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، اليوم الثلاثاء، فريق القادسية بكأس الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021.

وحسم القادسية لقب الدوري بعد فوزه على نظيره الاتفاق بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم على صالة ناديه القادسية بالخبر.

وتوّج السعدي فريق القادسية بلقب الدوري والميداليات الذهبية، فيما تم تسليم فريق الاتفاق الميداليات الفضية، بينما تم تسليم فريق العرض الميداليات البرونزية لحصوله على المركز الثالث.

وكانت المباراة شهدت تحولات كثيرة حيث تقدم القادسية بهدفين سجلهما كل من معاذ العسيري والبرازيلي بوتشينو، قبل أن يتمكن الاتفاق من تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق عبد العزيز العلوني، نواف العروان وفهد القاسم، لكن البرازيلي بوتشينو أعاد القادسية للمباراة بتسجيله هدفين، قبل أن يختتم معاذ العسيري خماسية القادسية قبل نهاية اللقاء.

وفي الختام قدم مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي درعًا تذكاريًا لمدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية نظير التعاون الكبير مع الاتحاد السعودي لكرة القدم طوال فترة احتضان الأدوار النهائية من الموسم.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
12:04 AM

القادسية يتوج بكأس الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

على حساب نظيره الاتفاق بنتيجة 5-3

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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توج مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، اليوم الثلاثاء، فريق القادسية بكأس الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021.

وحسم القادسية لقب الدوري بعد فوزه على نظيره الاتفاق بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم على صالة ناديه القادسية بالخبر.

وتوّج السعدي فريق القادسية بلقب الدوري والميداليات الذهبية، فيما تم تسليم فريق الاتفاق الميداليات الفضية، بينما تم تسليم فريق العرض الميداليات البرونزية لحصوله على المركز الثالث.

وكانت المباراة شهدت تحولات كثيرة حيث تقدم القادسية بهدفين سجلهما كل من معاذ العسيري والبرازيلي بوتشينو، قبل أن يتمكن الاتفاق من تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق عبد العزيز العلوني، نواف العروان وفهد القاسم، لكن البرازيلي بوتشينو أعاد القادسية للمباراة بتسجيله هدفين، قبل أن يختتم معاذ العسيري خماسية القادسية قبل نهاية اللقاء.

وفي الختام قدم مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد السعودي درعًا تذكاريًا لمدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية نظير التعاون الكبير مع الاتحاد السعودي لكرة القدم طوال فترة احتضان الأدوار النهائية من الموسم.

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