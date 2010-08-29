النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

149 ألف طالب وطالبة بتعليم صبيا يعودون لمقاعد الدراسة غدًا "عن بُعد"

في 1220 مدرسة.. وبعد استعدادات مكثفة

ينطلق غدًا الأحد ما يقارب 149 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام ورياض الأطفال بإدارة تعليم صبيا لإكمال رحلتهم التعليمية (عن بُعد) للأسابيع السبعة الأولى من الفصل الأول للعام الدراسي 1442هـ.

وأعلن مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، جاهزية الخطط والبرامج التي أقرتها الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس، بما يضمن الانطلاقة الجادة للعام الدراسي الجديد.

وكانت إدارة تعليم صبيا قد كثفت استعداداتها وجهودها منذ وقت مبكر من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات الدورية برؤساء الأقسام ومسؤولي لجان الاستعداد. وشملت الاستعدادات استلام المشاريع الجديدة، وتأهيل وصيانة جملة من المباني المدرسية، وتوفير التجهيزات المناسبة لعودة الهيئة التعليمية والإدارية، وانطلاق عملية التعليم عن بُعد في 1220 مدرسة تتبع عشرة مكاتب تعليم في 9 محافظات، تشرف عليها الإدارة تعليميًّا، إضافة لمتابعة ترحيل وصرف المقررات الدراسية قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، وإيداع مخصصات الميزانية التشغيلية للمدارس، والعمل على تقديم جملة من البرامج التدريبية التطويرية الخاصة بمهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني (منصة "مدرستي")؛ إذ تم تنفيذ 272 ساعة تدريبية، نفذها أكثر من 30 مدربًا ومدربة من خلال 70 برنامجًا تدريبيًّا، استكملت من خلالها عملية تأهيل جميع المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، وعدد من المعلمين والمعلمات على مستوى جميع مكاتب التعليم. فيما يُستكمل بدءًا من الغد ولمدة أسبوع تنفيذ أكثر من 60 برنامجًا موجهة للمعلمين والمعلمات.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين للعام الدراسي١٤٤٢هـ حتى اليوم 9160 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد طلاب الصف الأول الابتدائي منهم 6264 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب المقبولين في مدارس الطفولة المبكرة 2896 طفلاً.

ونوه مدير تعليم صبيا بالدعم والمتابعة التي يحظى بها التعليم في منطقة جازان من لدن أمير منطقة جازان ونائبه، وبحرص وزير التعليم على توفير كل ما من شأنه ضمان الانطلاقة الجادة والمتميزة للعام الدراسي وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

وكان مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، قد وقف ميدانيًّا في وقت سابق على الأعمال المنفذة في عدد من مدارس الإدارة، واطلع على عملية إسناد الجداول وتثبيتها، وتسكين الطلاب والبرامج والمبادرات المنفذة مع بداية العام الدراسي الجديد. مؤكدًا وجود القيادات التعليمية والإشرافية في الميدان لتقديم الدعم والمساندة للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم من خلال الزيارات الإشرافية اليومية. مشيدًا بالجهود التنظيمية والفنية المتميزة للزملاء والزميلات في أقسام الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس، راجيًا للجميع التوفيق.

وزارة التعليم التعليم عن بعد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
149 ألف طالب وطالبة بتعليم صبيا يعودون لمقاعد الدراسة غدًا "عن بُعد"
سبق

ينطلق غدًا الأحد ما يقارب 149 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام ورياض الأطفال بإدارة تعليم صبيا لإكمال رحلتهم التعليمية (عن بُعد) للأسابيع السبعة الأولى من الفصل الأول للعام الدراسي 1442هـ.

وأعلن مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، جاهزية الخطط والبرامج التي أقرتها الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس، بما يضمن الانطلاقة الجادة للعام الدراسي الجديد.

وكانت إدارة تعليم صبيا قد كثفت استعداداتها وجهودها منذ وقت مبكر من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات الدورية برؤساء الأقسام ومسؤولي لجان الاستعداد. وشملت الاستعدادات استلام المشاريع الجديدة، وتأهيل وصيانة جملة من المباني المدرسية، وتوفير التجهيزات المناسبة لعودة الهيئة التعليمية والإدارية، وانطلاق عملية التعليم عن بُعد في 1220 مدرسة تتبع عشرة مكاتب تعليم في 9 محافظات، تشرف عليها الإدارة تعليميًّا، إضافة لمتابعة ترحيل وصرف المقررات الدراسية قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، وإيداع مخصصات الميزانية التشغيلية للمدارس، والعمل على تقديم جملة من البرامج التدريبية التطويرية الخاصة بمهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني (منصة "مدرستي")؛ إذ تم تنفيذ 272 ساعة تدريبية، نفذها أكثر من 30 مدربًا ومدربة من خلال 70 برنامجًا تدريبيًّا، استكملت من خلالها عملية تأهيل جميع المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، وعدد من المعلمين والمعلمات على مستوى جميع مكاتب التعليم. فيما يُستكمل بدءًا من الغد ولمدة أسبوع تنفيذ أكثر من 60 برنامجًا موجهة للمعلمين والمعلمات.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين للعام الدراسي١٤٤٢هـ حتى اليوم 9160 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد طلاب الصف الأول الابتدائي منهم 6264 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب المقبولين في مدارس الطفولة المبكرة 2896 طفلاً.

ونوه مدير تعليم صبيا بالدعم والمتابعة التي يحظى بها التعليم في منطقة جازان من لدن أمير منطقة جازان ونائبه، وبحرص وزير التعليم على توفير كل ما من شأنه ضمان الانطلاقة الجادة والمتميزة للعام الدراسي وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

وكان مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، قد وقف ميدانيًّا في وقت سابق على الأعمال المنفذة في عدد من مدارس الإدارة، واطلع على عملية إسناد الجداول وتثبيتها، وتسكين الطلاب والبرامج والمبادرات المنفذة مع بداية العام الدراسي الجديد. مؤكدًا وجود القيادات التعليمية والإشرافية في الميدان لتقديم الدعم والمساندة للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم من خلال الزيارات الإشرافية اليومية. مشيدًا بالجهود التنظيمية والفنية المتميزة للزملاء والزميلات في أقسام الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس، راجيًا للجميع التوفيق.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
09:25 PM

149 ألف طالب وطالبة بتعليم صبيا يعودون لمقاعد الدراسة غدًا "عن بُعد"

في 1220 مدرسة.. وبعد استعدادات مكثفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
0
123

ينطلق غدًا الأحد ما يقارب 149 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام ورياض الأطفال بإدارة تعليم صبيا لإكمال رحلتهم التعليمية (عن بُعد) للأسابيع السبعة الأولى من الفصل الأول للعام الدراسي 1442هـ.

وأعلن مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، جاهزية الخطط والبرامج التي أقرتها الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس، بما يضمن الانطلاقة الجادة للعام الدراسي الجديد.

وكانت إدارة تعليم صبيا قد كثفت استعداداتها وجهودها منذ وقت مبكر من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات الدورية برؤساء الأقسام ومسؤولي لجان الاستعداد. وشملت الاستعدادات استلام المشاريع الجديدة، وتأهيل وصيانة جملة من المباني المدرسية، وتوفير التجهيزات المناسبة لعودة الهيئة التعليمية والإدارية، وانطلاق عملية التعليم عن بُعد في 1220 مدرسة تتبع عشرة مكاتب تعليم في 9 محافظات، تشرف عليها الإدارة تعليميًّا، إضافة لمتابعة ترحيل وصرف المقررات الدراسية قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، وإيداع مخصصات الميزانية التشغيلية للمدارس، والعمل على تقديم جملة من البرامج التدريبية التطويرية الخاصة بمهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني (منصة "مدرستي")؛ إذ تم تنفيذ 272 ساعة تدريبية، نفذها أكثر من 30 مدربًا ومدربة من خلال 70 برنامجًا تدريبيًّا، استكملت من خلالها عملية تأهيل جميع المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، وعدد من المعلمين والمعلمات على مستوى جميع مكاتب التعليم. فيما يُستكمل بدءًا من الغد ولمدة أسبوع تنفيذ أكثر من 60 برنامجًا موجهة للمعلمين والمعلمات.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين للعام الدراسي١٤٤٢هـ حتى اليوم 9160 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد طلاب الصف الأول الابتدائي منهم 6264 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب المقبولين في مدارس الطفولة المبكرة 2896 طفلاً.

ونوه مدير تعليم صبيا بالدعم والمتابعة التي يحظى بها التعليم في منطقة جازان من لدن أمير منطقة جازان ونائبه، وبحرص وزير التعليم على توفير كل ما من شأنه ضمان الانطلاقة الجادة والمتميزة للعام الدراسي وفق توجيهات القيادة الحكيمة.

وكان مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، قد وقف ميدانيًّا في وقت سابق على الأعمال المنفذة في عدد من مدارس الإدارة، واطلع على عملية إسناد الجداول وتثبيتها، وتسكين الطلاب والبرامج والمبادرات المنفذة مع بداية العام الدراسي الجديد. مؤكدًا وجود القيادات التعليمية والإشرافية في الميدان لتقديم الدعم والمساندة للهيئة التعليمية والإدارية في المدارس، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم من خلال الزيارات الإشرافية اليومية. مشيدًا بالجهود التنظيمية والفنية المتميزة للزملاء والزميلات في أقسام الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس، راجيًا للجميع التوفيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,286
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,779
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,034

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة