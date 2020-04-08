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وزير الدفاع الإيفواري يعلن إصابته بفيروس كورونا

بلغ عدد الإصابات 323 توفي منهم 3 وتعافى 41

أعلن وزير الدفاع في جمهورية كوت ديفوار، حامد باكايوكو، أنه أصيب بفيروس كورونا؛ وذلك بعد ظهور نتائج العينة التي أُخذت منه.

وأفاد الوزير الإيفواري بأن نتيجة اختبار كورونا، جاءت إيجابية، رغم عدم ظهور أي من أعراض الإصابة لديه.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في كوت ديفوار، 323، توفي منهم 3، وتعافى 41.

فيروس كورونا الجديد

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وزير الدفاع الإيفواري يعلن إصابته بفيروس كورونا
سبق

أعلن وزير الدفاع في جمهورية كوت ديفوار، حامد باكايوكو، أنه أصيب بفيروس كورونا؛ وذلك بعد ظهور نتائج العينة التي أُخذت منه.

وأفاد الوزير الإيفواري بأن نتيجة اختبار كورونا، جاءت إيجابية، رغم عدم ظهور أي من أعراض الإصابة لديه.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في كوت ديفوار، 323، توفي منهم 3، وتعافى 41.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:30 AM

وزير الدفاع الإيفواري يعلن إصابته بفيروس كورونا

بلغ عدد الإصابات 323 توفي منهم 3 وتعافى 41

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن وزير الدفاع في جمهورية كوت ديفوار، حامد باكايوكو، أنه أصيب بفيروس كورونا؛ وذلك بعد ظهور نتائج العينة التي أُخذت منه.

وأفاد الوزير الإيفواري بأن نتيجة اختبار كورونا، جاءت إيجابية، رغم عدم ظهور أي من أعراض الإصابة لديه.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في كوت ديفوار، 323، توفي منهم 3، وتعافى 41.

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