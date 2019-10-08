النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجبير" يستقبل وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط ويستعرض مستجدات القضايا

ناقش الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة حيالها

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط MEPC.
ويتكون الوفد من رئيس مجلس إدارة مجلس سياسة الشرق الأوسط السفير ريتشارد شميير، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط الدكتور توماس ماتير، ونائب رئيس مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط السفيرة جينا أبركرومبي وينستانلي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة حيالها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجبير" يستقبل وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط ويستعرض مستجدات القضايا
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط MEPC.
ويتكون الوفد من رئيس مجلس إدارة مجلس سياسة الشرق الأوسط السفير ريتشارد شميير، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط الدكتور توماس ماتير، ونائب رئيس مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط السفيرة جينا أبركرومبي وينستانلي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة حيالها.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
06:06 PM

"الجبير" يستقبل وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط ويستعرض مستجدات القضايا

ناقش الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة حيالها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
910

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط MEPC.
ويتكون الوفد من رئيس مجلس إدارة مجلس سياسة الشرق الأوسط السفير ريتشارد شميير، والمدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط الدكتور توماس ماتير، ونائب رئيس مجلس الإدارة بمجلس سياسة الشرق الأوسط السفيرة جينا أبركرومبي وينستانلي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة حيالها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,759
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,593
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,658
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,344

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة