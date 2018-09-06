وزير الخارجية يستقبل سفراء روسيا وبريطانيا وصربيا لدى المملكة

لبحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس وسفير صربيا لدى المملكة محمد يوسف سباهتش وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة شؤون دول غرب أوروبا عبدالرحمن السحيباني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.