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وزير الخارجية يستقبل سفراء روسيا وبريطانيا وصربيا لدى المملكة

لبحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس وسفير صربيا لدى المملكة محمد يوسف سباهتش وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة شؤون دول غرب أوروبا عبدالرحمن السحيباني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل سفراء روسيا وبريطانيا وصربيا لدى المملكة
سبق

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس وسفير صربيا لدى المملكة محمد يوسف سباهتش وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة شؤون دول غرب أوروبا عبدالرحمن السحيباني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
08:03 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
09:57 PM

وزير الخارجية يستقبل سفراء روسيا وبريطانيا وصربيا لدى المملكة

لبحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,171

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس وسفير صربيا لدى المملكة محمد يوسف سباهتش وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة شؤون دول غرب أوروبا عبدالرحمن السحيباني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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