النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 33 خلال الـ 24 ساعة الماضية

الكويت تُدين وتستنكر استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين

أكدت وقوفها التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

أعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها استمرار محاولات مليشيا الحوثي، تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينتي جيزان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة؛ يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الكويت تُدين وتستنكر استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين
سبق

أعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها استمرار محاولات مليشيا الحوثي، تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينتي جيزان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة؛ يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
04:44 PM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
05:19 PM

الكويت تُدين وتستنكر استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين

أكدت وقوفها التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
1
128

أعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها استمرار محاولات مليشيا الحوثي، تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينتي جيزان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة؛ يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,125
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,984
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,094
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,168

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة