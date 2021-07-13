"مرور الرياض" يعلن عن إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً لأعمال الصيانة

أعلن مرور منطقة الرياض أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال الفترة من 5-12 ذي الحجة.
وأهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق.
أعلن مرور منطقة الرياض أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال الفترة من 5-12 ذي الحجة.
وأهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق.
أعلن مرور منطقة الرياض أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال الفترة من 5-12 ذي الحجة.
وأهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق.
أعلن مرور منطقة الرياض أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال الفترة من 5-12 ذي الحجة.
وأهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق.