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لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي

بات النجم الإسباني المخضرم بيدرو رودريجيز، على أعتاب مغادرة نادي روما الإيطالي والتوجه لخوض تجربة اللعب في الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، بات قريبًا من مغادرة الدوري الإيطالي، والتوجه للمملكة العربية السعودية، كخيار محتمل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي، غير مقتنع بمستوى الإسباني بيدرو رودريجيز، وأن اللاعب لن يكون ضمن خطط البرتغالي في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن هناك اهتمامًا من قِبل عدة أندية سعودية، وأخرى أمريكية بالحصول على خدمات نجم برشلونة الأسبق.

وكان رودريجيز صاحب الـ33 عامًا، قد انتقل إلى روما في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي
سبق

بات النجم الإسباني المخضرم بيدرو رودريجيز، على أعتاب مغادرة نادي روما الإيطالي والتوجه لخوض تجربة اللعب في الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، بات قريبًا من مغادرة الدوري الإيطالي، والتوجه للمملكة العربية السعودية، كخيار محتمل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي، غير مقتنع بمستوى الإسباني بيدرو رودريجيز، وأن اللاعب لن يكون ضمن خطط البرتغالي في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن هناك اهتمامًا من قِبل عدة أندية سعودية، وأخرى أمريكية بالحصول على خدمات نجم برشلونة الأسبق.

وكان رودريجيز صاحب الـ33 عامًا، قد انتقل إلى روما في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
10:51 PM

لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات النجم الإسباني المخضرم بيدرو رودريجيز، على أعتاب مغادرة نادي روما الإيطالي والتوجه لخوض تجربة اللعب في الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، بات قريبًا من مغادرة الدوري الإيطالي، والتوجه للمملكة العربية السعودية، كخيار محتمل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي، غير مقتنع بمستوى الإسباني بيدرو رودريجيز، وأن اللاعب لن يكون ضمن خطط البرتغالي في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن هناك اهتمامًا من قِبل عدة أندية سعودية، وأخرى أمريكية بالحصول على خدمات نجم برشلونة الأسبق.

وكان رودريجيز صاحب الـ33 عامًا، قد انتقل إلى روما في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.

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