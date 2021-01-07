ترامب: تسليم السلطة لبايدن ينهي أعظم فترة رئاسة في تاريخ أمريكا

قال: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير الحالي.. سنواصل معركتنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان إنه "حتى لو خالف نتيجة الانتخابات؛ سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير الحالي".

وقال ترامب في بيان: "على الرغم من أنني أختلف تمامًا مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك؛ إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير".

ووفق "روسيا اليوم" أضاف: "قلت دائمًا إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط؛ في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم فترة ولاية في تاريخ الرئاسة؛ إلا أنها مجرد بداية لمعركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وجاء بيان ترامب بعد أن صادَقَ الكونجرس الأمريكي رسميًّا على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من شهر نوفمبر الماضي.