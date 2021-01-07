النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترامب: تسليم السلطة لبايدن ينهي أعظم فترة رئاسة في تاريخ أمريكا

قال: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير الحالي.. سنواصل معركتنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان إنه "حتى لو خالف نتيجة الانتخابات؛ سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير الحالي".

وقال ترامب في بيان: "على الرغم من أنني أختلف تمامًا مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك؛ إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير".

ووفق "روسيا اليوم" أضاف: "قلت دائمًا إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط؛ في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم فترة ولاية في تاريخ الرئاسة؛ إلا أنها مجرد بداية لمعركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وجاء بيان ترامب بعد أن صادَقَ الكونجرس الأمريكي رسميًّا على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من شهر نوفمبر الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ترامب: تسليم السلطة لبايدن ينهي أعظم فترة رئاسة في تاريخ أمريكا
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان إنه "حتى لو خالف نتيجة الانتخابات؛ سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير الحالي".

وقال ترامب في بيان: "على الرغم من أنني أختلف تمامًا مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك؛ إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير".

ووفق "روسيا اليوم" أضاف: "قلت دائمًا إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط؛ في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم فترة ولاية في تاريخ الرئاسة؛ إلا أنها مجرد بداية لمعركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وجاء بيان ترامب بعد أن صادَقَ الكونجرس الأمريكي رسميًّا على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من شهر نوفمبر الماضي.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
12:23 PM

ترامب: تسليم السلطة لبايدن ينهي أعظم فترة رئاسة في تاريخ أمريكا

قال: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير الحالي.. سنواصل معركتنا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
804

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان إنه "حتى لو خالف نتيجة الانتخابات؛ سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير الحالي".

وقال ترامب في بيان: "على الرغم من أنني أختلف تمامًا مع نتيجة الانتخابات، والحقائق تؤكد ذلك؛ إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير".

ووفق "روسيا اليوم" أضاف: "قلت دائمًا إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط؛ في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم فترة ولاية في تاريخ الرئاسة؛ إلا أنها مجرد بداية لمعركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وجاء بيان ترامب بعد أن صادَقَ الكونجرس الأمريكي رسميًّا على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من شهر نوفمبر الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,183
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,920
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,520
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,656

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة