النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعلامي "اتحادي" يتساءل: ماذا كان يفعل "كاريلي" مع الفريق في معسكر "النمسا"؟

بعد الهزيمة من الفيحاء في مستهلّ المشوار

أبدت جماهير نادي الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالغ غضبها؛ بسبب الظهور الأول للفريق في مسابقة الدوري وخسارته لأول ثلاثة نقاط.

وكان "الاتحاد" قد تلقّى هزيمة مفاجئة أمام الفيحاء في أولى مباريات الفريقين، مساء أمس، بمسابقة الدوري بنتيجة هدف دون رد.

وحمّلت الجماهير الاتحادية مسؤولية الخسارة للمدير الفتي للفريق البرازيلي فابيو كاريلي؛ بسبب الأداء الفني الباهت.

الإعلامي عبدالله فلاتة قال مغرداً: "لا جديد.. ‏الاتحاد نفس فكر المدرب، وأخطاء في التشكيل والتغيير، وأداء اللاعبين دون قتالية ولا حركة دون كرة.. لا جديد".

وتابع: "هدف الفيحاء كربون من هدفي الفيصلي والتعاون وغيرهما الموسم الماضي.. أهم الأخطاء لم تعالج فراغ أمام الدفاع رغم الـ3 محاور، ولا نعرف ماذا كان يعمل كاريلي ولاعبوه بمعسكر النمسا؟".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
إعلامي "اتحادي" يتساءل: ماذا كان يفعل "كاريلي" مع الفريق في معسكر "النمسا"؟
سبق

أبدت جماهير نادي الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالغ غضبها؛ بسبب الظهور الأول للفريق في مسابقة الدوري وخسارته لأول ثلاثة نقاط.

وكان "الاتحاد" قد تلقّى هزيمة مفاجئة أمام الفيحاء في أولى مباريات الفريقين، مساء أمس، بمسابقة الدوري بنتيجة هدف دون رد.

وحمّلت الجماهير الاتحادية مسؤولية الخسارة للمدير الفتي للفريق البرازيلي فابيو كاريلي؛ بسبب الأداء الفني الباهت.

الإعلامي عبدالله فلاتة قال مغرداً: "لا جديد.. ‏الاتحاد نفس فكر المدرب، وأخطاء في التشكيل والتغيير، وأداء اللاعبين دون قتالية ولا حركة دون كرة.. لا جديد".

وتابع: "هدف الفيحاء كربون من هدفي الفيصلي والتعاون وغيرهما الموسم الماضي.. أهم الأخطاء لم تعالج فراغ أمام الدفاع رغم الـ3 محاور، ولا نعرف ماذا كان يعمل كاريلي ولاعبوه بمعسكر النمسا؟".

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:18 PM

إعلامي "اتحادي" يتساءل: ماذا كان يفعل "كاريلي" مع الفريق في معسكر "النمسا"؟

بعد الهزيمة من الفيحاء في مستهلّ المشوار

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
3,151

أبدت جماهير نادي الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالغ غضبها؛ بسبب الظهور الأول للفريق في مسابقة الدوري وخسارته لأول ثلاثة نقاط.

وكان "الاتحاد" قد تلقّى هزيمة مفاجئة أمام الفيحاء في أولى مباريات الفريقين، مساء أمس، بمسابقة الدوري بنتيجة هدف دون رد.

وحمّلت الجماهير الاتحادية مسؤولية الخسارة للمدير الفتي للفريق البرازيلي فابيو كاريلي؛ بسبب الأداء الفني الباهت.

الإعلامي عبدالله فلاتة قال مغرداً: "لا جديد.. ‏الاتحاد نفس فكر المدرب، وأخطاء في التشكيل والتغيير، وأداء اللاعبين دون قتالية ولا حركة دون كرة.. لا جديد".

وتابع: "هدف الفيحاء كربون من هدفي الفيصلي والتعاون وغيرهما الموسم الماضي.. أهم الأخطاء لم تعالج فراغ أمام الدفاع رغم الـ3 محاور، ولا نعرف ماذا كان يعمل كاريلي ولاعبوه بمعسكر النمسا؟".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,332
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,612
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة