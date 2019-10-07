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شاهد.. هذه أكثر دول العالم طلباً للتأشيرة السياحية السعودية

المملكة منحت في 10 أيام 23 ألف تأشيرة

بدأت المملكة استقبال السياح من جميع أنحاء العالم منذ الإعلان عن بدء العمل بسريان التأشيرة السياحية وذلك مع فتح المملكة حدودها لعدد 49 دولة يمكن لمواطنيها الدخول بلا تأشيرة مسبقة والحصول عليها إلكترونياً أو عند الوصول إلى مطارات المملكة.

وتسابق العديد من مواطني الدول لزيارة المملكة واكتشاف الأرض البكر والمعالم المذهلة والوجهات السياحية النوعية حيث كان إجمالي عدد التأشيرات الممنوحة خلال عشرة أيام ومنذ إطلاق التأشيرة السياحية في يوم 27 سبتمبر 23 ألف تأشيرة.

وتشير التقارير أن أبرز عشر دول وأكثرها استخراجاً لتأشيرة المملكة هي الصين بعدد 7391 تأشيرة، والمملكة المتحدة 6159 تأشيرة، والولايات المتحدة الأمريكية بعدد 2132 تأشيرة، وكندا 1612 تأشيرة، وماليزيا 1107 تأشيرات، وفرنسا 744 تأشيرة، وألمانيا 557 تأشيرة، وروسيا 484 تأشيرة، وأستراليا 476 تأشيرة، وكازاخستان 421 تأشيرة.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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شاهد.. هذه أكثر دول العالم طلباً للتأشيرة السياحية السعودية
سبق

بدأت المملكة استقبال السياح من جميع أنحاء العالم منذ الإعلان عن بدء العمل بسريان التأشيرة السياحية وذلك مع فتح المملكة حدودها لعدد 49 دولة يمكن لمواطنيها الدخول بلا تأشيرة مسبقة والحصول عليها إلكترونياً أو عند الوصول إلى مطارات المملكة.

وتسابق العديد من مواطني الدول لزيارة المملكة واكتشاف الأرض البكر والمعالم المذهلة والوجهات السياحية النوعية حيث كان إجمالي عدد التأشيرات الممنوحة خلال عشرة أيام ومنذ إطلاق التأشيرة السياحية في يوم 27 سبتمبر 23 ألف تأشيرة.

وتشير التقارير أن أبرز عشر دول وأكثرها استخراجاً لتأشيرة المملكة هي الصين بعدد 7391 تأشيرة، والمملكة المتحدة 6159 تأشيرة، والولايات المتحدة الأمريكية بعدد 2132 تأشيرة، وكندا 1612 تأشيرة، وماليزيا 1107 تأشيرات، وفرنسا 744 تأشيرة، وألمانيا 557 تأشيرة، وروسيا 484 تأشيرة، وأستراليا 476 تأشيرة، وكازاخستان 421 تأشيرة.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
08:23 PM

شاهد.. هذه أكثر دول العالم طلباً للتأشيرة السياحية السعودية

المملكة منحت في 10 أيام 23 ألف تأشيرة

A A A
خالد خليل - الرياض
17
13,740

بدأت المملكة استقبال السياح من جميع أنحاء العالم منذ الإعلان عن بدء العمل بسريان التأشيرة السياحية وذلك مع فتح المملكة حدودها لعدد 49 دولة يمكن لمواطنيها الدخول بلا تأشيرة مسبقة والحصول عليها إلكترونياً أو عند الوصول إلى مطارات المملكة.

وتسابق العديد من مواطني الدول لزيارة المملكة واكتشاف الأرض البكر والمعالم المذهلة والوجهات السياحية النوعية حيث كان إجمالي عدد التأشيرات الممنوحة خلال عشرة أيام ومنذ إطلاق التأشيرة السياحية في يوم 27 سبتمبر 23 ألف تأشيرة.

وتشير التقارير أن أبرز عشر دول وأكثرها استخراجاً لتأشيرة المملكة هي الصين بعدد 7391 تأشيرة، والمملكة المتحدة 6159 تأشيرة، والولايات المتحدة الأمريكية بعدد 2132 تأشيرة، وكندا 1612 تأشيرة، وماليزيا 1107 تأشيرات، وفرنسا 744 تأشيرة، وألمانيا 557 تأشيرة، وروسيا 484 تأشيرة، وأستراليا 476 تأشيرة، وكازاخستان 421 تأشيرة.

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