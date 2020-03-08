تحت شعار "القليل.. كثير بعدين".. مؤسسة النقد تطلق حملة توعوية عن الادخار

لتثقيف الجمهور بأهمية الادخار والتخطيط المالي

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حملة توعوية واسعة تحت شعار "القليل.. كثير بعدين" لتثقيف الجمهور بأهمية الادخار والتخطيط المالي.

وتأتي هذا الحملة؛ انطلاقاً من مسؤولية مؤسسة النقد في تعزيز الوعي المالي لدى كافة فئات المجتمع وسعيها إلى رفع مستوى الثقافة المالية بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - المتمثلة في تعزيز ثقافة التخطيط المالي ورفع نسبة الادخار، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام.

وتتضمن حملة "القليل.. كثير بعدين" رسائل توعوية تبث عبر عدة قنوات منها: لوحات الطرق الإعلانية والوسائل المرئية والمسموعة، إضافة إلى فعاليات أخرى وبرامج تفاعلية تتمحور حول تقديم حلول عملية لأفراد المجتمع لإعادة إدارة مصروفاتهم والتخطيط لمستقبلهم بفعالية. وتستمر فعاليات هذه الحملة لمدة ثلاثة أشهر، حيث من المتوقع أن يكون لها دور فاعل في توعية وتوجيه السلوك المجتمعي لتبني فكرة الادخار والتخطيط المالي، وذلك من خلال تضافر الجهود مع القطاعين المصرفي والتأميني، التي ستقوم بدورها في تعزيز وتوفير الأساليب والمنتجات الادخارية المناسبة.