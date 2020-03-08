النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحت شعار "القليل.. كثير بعدين".. مؤسسة النقد تطلق حملة توعوية عن الادخار

لتثقيف الجمهور بأهمية الادخار والتخطيط المالي

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حملة توعوية واسعة تحت شعار "القليل.. كثير بعدين" لتثقيف الجمهور بأهمية الادخار والتخطيط المالي.

وتأتي هذا الحملة؛ انطلاقاً من مسؤولية مؤسسة النقد في تعزيز الوعي المالي لدى كافة فئات المجتمع وسعيها إلى رفع مستوى الثقافة المالية بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - المتمثلة في تعزيز ثقافة التخطيط المالي ورفع نسبة الادخار، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام.

وتتضمن حملة "القليل.. كثير بعدين" رسائل توعوية تبث عبر عدة قنوات منها: لوحات الطرق الإعلانية والوسائل المرئية والمسموعة، إضافة إلى فعاليات أخرى وبرامج تفاعلية تتمحور حول تقديم حلول عملية لأفراد المجتمع لإعادة إدارة مصروفاتهم والتخطيط لمستقبلهم بفعالية. وتستمر فعاليات هذه الحملة لمدة ثلاثة أشهر، حيث من المتوقع أن يكون لها دور فاعل في توعية وتوجيه السلوك المجتمعي لتبني فكرة الادخار والتخطيط المالي، وذلك من خلال تضافر الجهود مع القطاعين المصرفي والتأميني، التي ستقوم بدورها في تعزيز وتوفير الأساليب والمنتجات الادخارية المناسبة.

مؤسسة النقد العربي السعودي الادخار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تحت شعار "القليل.. كثير بعدين".. مؤسسة النقد تطلق حملة توعوية عن الادخار
سبق

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حملة توعوية واسعة تحت شعار "القليل.. كثير بعدين" لتثقيف الجمهور بأهمية الادخار والتخطيط المالي.

وتأتي هذا الحملة؛ انطلاقاً من مسؤولية مؤسسة النقد في تعزيز الوعي المالي لدى كافة فئات المجتمع وسعيها إلى رفع مستوى الثقافة المالية بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - المتمثلة في تعزيز ثقافة التخطيط المالي ورفع نسبة الادخار، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام.

وتتضمن حملة "القليل.. كثير بعدين" رسائل توعوية تبث عبر عدة قنوات منها: لوحات الطرق الإعلانية والوسائل المرئية والمسموعة، إضافة إلى فعاليات أخرى وبرامج تفاعلية تتمحور حول تقديم حلول عملية لأفراد المجتمع لإعادة إدارة مصروفاتهم والتخطيط لمستقبلهم بفعالية. وتستمر فعاليات هذه الحملة لمدة ثلاثة أشهر، حيث من المتوقع أن يكون لها دور فاعل في توعية وتوجيه السلوك المجتمعي لتبني فكرة الادخار والتخطيط المالي، وذلك من خلال تضافر الجهود مع القطاعين المصرفي والتأميني، التي ستقوم بدورها في تعزيز وتوفير الأساليب والمنتجات الادخارية المناسبة.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
05:17 PM

تحت شعار "القليل.. كثير بعدين".. مؤسسة النقد تطلق حملة توعوية عن الادخار

لتثقيف الجمهور بأهمية الادخار والتخطيط المالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
2,745

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حملة توعوية واسعة تحت شعار "القليل.. كثير بعدين" لتثقيف الجمهور بأهمية الادخار والتخطيط المالي.

وتأتي هذا الحملة؛ انطلاقاً من مسؤولية مؤسسة النقد في تعزيز الوعي المالي لدى كافة فئات المجتمع وسعيها إلى رفع مستوى الثقافة المالية بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - المتمثلة في تعزيز ثقافة التخطيط المالي ورفع نسبة الادخار، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام.

وتتضمن حملة "القليل.. كثير بعدين" رسائل توعوية تبث عبر عدة قنوات منها: لوحات الطرق الإعلانية والوسائل المرئية والمسموعة، إضافة إلى فعاليات أخرى وبرامج تفاعلية تتمحور حول تقديم حلول عملية لأفراد المجتمع لإعادة إدارة مصروفاتهم والتخطيط لمستقبلهم بفعالية. وتستمر فعاليات هذه الحملة لمدة ثلاثة أشهر، حيث من المتوقع أن يكون لها دور فاعل في توعية وتوجيه السلوك المجتمعي لتبني فكرة الادخار والتخطيط المالي، وذلك من خلال تضافر الجهود مع القطاعين المصرفي والتأميني، التي ستقوم بدورها في تعزيز وتوفير الأساليب والمنتجات الادخارية المناسبة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,107
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,224

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة