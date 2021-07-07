كلية التربية بجامعة الملك فيصل تُكَرّم طلاب التدريب الميداني الصيفي

كرّمت كلية التربية بجامعة الملك فيصل، طلاب التدريب الميداني من كلية المجتمع، الذين أنهوا فترة التدريب الصيفي بالكلية؛ حيث تم تسليم الطلاب المتدربين شهادات الشكر والهدايا التذكارية؛ لقاء المستوى المتميز والالتزام والانضباط الذي ظهروا به طوال فترة تدريبهم بالكلية؛ وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور مهدي بن محمد العمري وبإشراف مدير الشؤون الإدارية والمالية بندر الهذال، وبمتابعة المساعدين الإداريين عالي الرشيدي وعباس السريج.