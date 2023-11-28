وزير الرياضة خلال مؤتمر مسار رالي #داكار_السعودية 2022: طموحاتنا حلّقت لعنان السماء

قال: القطاع الرياضي حقق نمواً غير مسبوق بتوجيهات قيادتنا الرشيدة ودعم سمو سيدي ولي العهد

قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إنه بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ودعم سمو سيدي ولي العهد، حقق القطاع الرياضي نمواً غير مسبوق.

وأضاف، خلال كلمته ضمن المؤتمر الافتراضي للكشف عن مسار رالي #داكار_السعودية 2022: ولأن لدينا شغفاً كبيراً بالرياضة التي تعد إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، فقد حلّقت طموحاتنا إلى عنان السماء، وأصبحت مساهماً رئيساً في مسيرتنا الاقتصادية.

وتابع الوزير: من هذا المنطلق، فإننا نواصل الترحيب بالعالم في المملكة من خلال احتضان أكبر الفعاليات العالمية، والأهم من ذلك أننا نركز على إيجاد مجتمع نابض بالحياة، وإلهام الأجيال الجديدة من شباب المملكة لتحقيق تميز رياضي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ووفق الموقع الرسمي لرالي داكار ستصبح النسخة 44 من رالي داكار الحدث الرئيس لبطولة العالم للراليات الصحراوية.