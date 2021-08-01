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"وافي": إصدار 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة توفر أكثر من 24 ألف وحدة

خلال النصف الأول من عام 2021.. بهدف زيادة المعروض وتعزيز الاستثمار بالقطاع

أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، عن إصداره 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة توفر 24.328 وحدة سكنية خلال النصف الأول من عام 2021، منها 30 رخصة توفر 7466 وحدة سكنية تم إصدارها في الربع الثاني من العام، كما أعلن البرنامج عن إتمام إنجاز 4 مشاريع بنسبة 100% خلال 2021.

وبيّن "وافي" في تقريره عن منجزات الربع الثاني، أن الرخص الصادرة شملت 7 رخص لصالح مشاريع قطاع الإسكان لعدد 1933 وحدة سكنية، كما شملت 6 رخص لمشاريع القطاع الخاص لعدد وحدات 2864 وحدة سكنية؛ فيما شملت الرخص الصادرة 9 رخص لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجاءت 3 رخص لبيع مشاريع الإسكان التنموي لعدد 1027 وحدة سكنية، و5 رخص تسويق داخلي لعدد 1377 وحدة سكنية.

وكشف البرنامج عن قيامه بـ194 جولة رقابية على المشاريع خلال الربع الثاني من 2021، ليصبح عدد الزيارات الرقابية التي قام بها البرنامج منذ بداية العام 459 جولة، تم خلالها ضبط 142 مخالفة، ضمن جهود البرنامج ودوره الرقابي في متابعة إنجار المشاريع السكنية.

وأكد البرنامج حرصه على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المبرمة بين أطراف المشروع، عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية؛ إذ تم خلال الربع الثاني مراجعة 345 تقريرًا هندسيًّا للمشاريع السكنية؛ ليصبح عدد المراجعات التي قام بها منذ بداية العام 657 مراجعة، كما قام "وافي" بتأهيل 53 شركة خلال الربع الثاني.

يُذكر أن برنامج "وافي" لا يقتصر دوره على الترخيص ومتابعة المشاريع ونسبة إنجازها وجودتها؛ بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيسي لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على خلق مشاريع متميزة بجودة عالية تلبي رغبات المستفيدين، كما أن البرنامج يمنح تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة؛ بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وتعزيز الاستثمار بالقطاع العقاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وافي": إصدار 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة توفر أكثر من 24 ألف وحدة
سبق

أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، عن إصداره 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة توفر 24.328 وحدة سكنية خلال النصف الأول من عام 2021، منها 30 رخصة توفر 7466 وحدة سكنية تم إصدارها في الربع الثاني من العام، كما أعلن البرنامج عن إتمام إنجاز 4 مشاريع بنسبة 100% خلال 2021.

وبيّن "وافي" في تقريره عن منجزات الربع الثاني، أن الرخص الصادرة شملت 7 رخص لصالح مشاريع قطاع الإسكان لعدد 1933 وحدة سكنية، كما شملت 6 رخص لمشاريع القطاع الخاص لعدد وحدات 2864 وحدة سكنية؛ فيما شملت الرخص الصادرة 9 رخص لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجاءت 3 رخص لبيع مشاريع الإسكان التنموي لعدد 1027 وحدة سكنية، و5 رخص تسويق داخلي لعدد 1377 وحدة سكنية.

وكشف البرنامج عن قيامه بـ194 جولة رقابية على المشاريع خلال الربع الثاني من 2021، ليصبح عدد الزيارات الرقابية التي قام بها البرنامج منذ بداية العام 459 جولة، تم خلالها ضبط 142 مخالفة، ضمن جهود البرنامج ودوره الرقابي في متابعة إنجار المشاريع السكنية.

وأكد البرنامج حرصه على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المبرمة بين أطراف المشروع، عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية؛ إذ تم خلال الربع الثاني مراجعة 345 تقريرًا هندسيًّا للمشاريع السكنية؛ ليصبح عدد المراجعات التي قام بها منذ بداية العام 657 مراجعة، كما قام "وافي" بتأهيل 53 شركة خلال الربع الثاني.

يُذكر أن برنامج "وافي" لا يقتصر دوره على الترخيص ومتابعة المشاريع ونسبة إنجازها وجودتها؛ بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيسي لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على خلق مشاريع متميزة بجودة عالية تلبي رغبات المستفيدين، كما أن البرنامج يمنح تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة؛ بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وتعزيز الاستثمار بالقطاع العقاري.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
01:12 PM

"وافي": إصدار 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة توفر أكثر من 24 ألف وحدة

خلال النصف الأول من عام 2021.. بهدف زيادة المعروض وتعزيز الاستثمار بالقطاع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، عن إصداره 55 رخصة لمشاريع البيع على الخارطة توفر 24.328 وحدة سكنية خلال النصف الأول من عام 2021، منها 30 رخصة توفر 7466 وحدة سكنية تم إصدارها في الربع الثاني من العام، كما أعلن البرنامج عن إتمام إنجاز 4 مشاريع بنسبة 100% خلال 2021.

وبيّن "وافي" في تقريره عن منجزات الربع الثاني، أن الرخص الصادرة شملت 7 رخص لصالح مشاريع قطاع الإسكان لعدد 1933 وحدة سكنية، كما شملت 6 رخص لمشاريع القطاع الخاص لعدد وحدات 2864 وحدة سكنية؛ فيما شملت الرخص الصادرة 9 رخص لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجاءت 3 رخص لبيع مشاريع الإسكان التنموي لعدد 1027 وحدة سكنية، و5 رخص تسويق داخلي لعدد 1377 وحدة سكنية.

وكشف البرنامج عن قيامه بـ194 جولة رقابية على المشاريع خلال الربع الثاني من 2021، ليصبح عدد الزيارات الرقابية التي قام بها البرنامج منذ بداية العام 459 جولة، تم خلالها ضبط 142 مخالفة، ضمن جهود البرنامج ودوره الرقابي في متابعة إنجار المشاريع السكنية.

وأكد البرنامج حرصه على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المبرمة بين أطراف المشروع، عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسية؛ إذ تم خلال الربع الثاني مراجعة 345 تقريرًا هندسيًّا للمشاريع السكنية؛ ليصبح عدد المراجعات التي قام بها منذ بداية العام 657 مراجعة، كما قام "وافي" بتأهيل 53 شركة خلال الربع الثاني.

يُذكر أن برنامج "وافي" لا يقتصر دوره على الترخيص ومتابعة المشاريع ونسبة إنجازها وجودتها؛ بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيسي لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على خلق مشاريع متميزة بجودة عالية تلبي رغبات المستفيدين، كما أن البرنامج يمنح تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة؛ بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وتعزيز الاستثمار بالقطاع العقاري.

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