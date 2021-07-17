وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرّمة 32 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40 - 15 كم/ساعة؛ قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنوّرة إلى 32، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 31.

توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات المقبلة، أن تكون حالة الطقس (صحواً) على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة.

تعرَّف على حالة الطقس في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-17 توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات المقبلة، أن تكون حالة الطقس (صحواً) على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة. وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرّمة 32 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40 - 15 كم/ساعة؛ قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنوّرة إلى 32، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 31.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 10:47 AM

تعرَّف على حالة الطقس في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد للأجواء خلال الساعات المقبلة





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توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات المقبلة، أن تكون حالة الطقس (صحواً) على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرّمة 32 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40 - 15 كم/ساعة؛ قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنوّرة إلى 32، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 31.