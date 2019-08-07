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"سكني" يضيف 9 مخططات سكنية جديدة توفر أكثر من 11 ألف قطعة أرض مجانية

ضمن مخططات الأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان إضافة 9 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية، توفر 11322 قطعة أرض مجانية، وذلك ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر البوابة شهرياً، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحافي اليوم، أنه فعل خاصية الحجز إلكتروني للأراضي المجانية، بما يمكن المستفيدين من استكمال الإجراءات وطباعة العقود دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، مبيّناً أنه يمكن لهم استعراض المخطط المناسب واختيار قطعة الأرض مباشرة عبر نظام الحجز الإلكتروني عبر الرابط

https://rep.sakani.housing.sa/land-projects?project_type__in=lands_private_land&project_type__in=lands_moh_land

وأشار إلى أنه تم تفعيل هذه الخاصية لـ9 مخططات جديدة موزعة على 5 مناطق جارٍ استكمال أعمال التطوير فيها، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة. وتضمنت المخططات الجديدة مخططين في منطقة عسير توفر 1393 قطعة أرض، شملت مخطط "نسيم الريان" بمحافظة بيشة والذي يضم 626 قطعة أرض مجانية، ومخطط "مشروع روضة الريان" بمحافظة بيشة ويضم 767 أرض، كما تضمنت مخطّطين في منطقة الرياض توفر نحو 349 قطعة أرض، تشمل مخطط "منازل الحوطة" الذي يوفر 192 أرضاً بمحافظة حوطة بني تميم، ومخطط "رمال الغاط" ويوفر نحو 157 أرضاً بمحافظة الغاط.

كما أعلن البرنامج إضافة مخططين للأراضي السكنية في منطقة الجوف يوفران نحو 2309 قطعة أرض موزعة بين محافظتي دومة الجندل والقريات تشمل مخطط "مشروع منازل دومة الجندل" بـــ1345 قطعة أرض، ومشروع مخطط "مشارف القريات" ويحتوي على 964 قطعة أرض، فيما أعلن توفير 7073 قطعة أرض في منطقة مكة المكرمة تقاسمتها محافظة الطائف من خلال "مشروع واحة الميقات" الذي يحتوي على 5118 قطعة أرض مجانية، ومحافظة الخرمة بمخطط "رياض الدغمية" الذي يوفر 1955 قطعة أرض، إضافة إلى مخطط "الازدهار" بمحافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خصص 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يضيف 9 مخططات سكنية جديدة توفر أكثر من 11 ألف قطعة أرض مجانية
سبق

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان إضافة 9 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية، توفر 11322 قطعة أرض مجانية، وذلك ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر البوابة شهرياً، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحافي اليوم، أنه فعل خاصية الحجز إلكتروني للأراضي المجانية، بما يمكن المستفيدين من استكمال الإجراءات وطباعة العقود دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، مبيّناً أنه يمكن لهم استعراض المخطط المناسب واختيار قطعة الأرض مباشرة عبر نظام الحجز الإلكتروني عبر الرابط

https://rep.sakani.housing.sa/land-projects?project_type__in=lands_private_land&project_type__in=lands_moh_land

وأشار إلى أنه تم تفعيل هذه الخاصية لـ9 مخططات جديدة موزعة على 5 مناطق جارٍ استكمال أعمال التطوير فيها، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة. وتضمنت المخططات الجديدة مخططين في منطقة عسير توفر 1393 قطعة أرض، شملت مخطط "نسيم الريان" بمحافظة بيشة والذي يضم 626 قطعة أرض مجانية، ومخطط "مشروع روضة الريان" بمحافظة بيشة ويضم 767 أرض، كما تضمنت مخطّطين في منطقة الرياض توفر نحو 349 قطعة أرض، تشمل مخطط "منازل الحوطة" الذي يوفر 192 أرضاً بمحافظة حوطة بني تميم، ومخطط "رمال الغاط" ويوفر نحو 157 أرضاً بمحافظة الغاط.

كما أعلن البرنامج إضافة مخططين للأراضي السكنية في منطقة الجوف يوفران نحو 2309 قطعة أرض موزعة بين محافظتي دومة الجندل والقريات تشمل مخطط "مشروع منازل دومة الجندل" بـــ1345 قطعة أرض، ومشروع مخطط "مشارف القريات" ويحتوي على 964 قطعة أرض، فيما أعلن توفير 7073 قطعة أرض في منطقة مكة المكرمة تقاسمتها محافظة الطائف من خلال "مشروع واحة الميقات" الذي يحتوي على 5118 قطعة أرض مجانية، ومحافظة الخرمة بمخطط "رياض الدغمية" الذي يوفر 1955 قطعة أرض، إضافة إلى مخطط "الازدهار" بمحافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خصص 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
04:49 PM

"سكني" يضيف 9 مخططات سكنية جديدة توفر أكثر من 11 ألف قطعة أرض مجانية

ضمن مخططات الأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان إضافة 9 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية، توفر 11322 قطعة أرض مجانية، وذلك ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر البوابة شهرياً، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعياً المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحافي اليوم، أنه فعل خاصية الحجز إلكتروني للأراضي المجانية، بما يمكن المستفيدين من استكمال الإجراءات وطباعة العقود دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، مبيّناً أنه يمكن لهم استعراض المخطط المناسب واختيار قطعة الأرض مباشرة عبر نظام الحجز الإلكتروني عبر الرابط

https://rep.sakani.housing.sa/land-projects?project_type__in=lands_private_land&project_type__in=lands_moh_land

وأشار إلى أنه تم تفعيل هذه الخاصية لـ9 مخططات جديدة موزعة على 5 مناطق جارٍ استكمال أعمال التطوير فيها، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة. وتضمنت المخططات الجديدة مخططين في منطقة عسير توفر 1393 قطعة أرض، شملت مخطط "نسيم الريان" بمحافظة بيشة والذي يضم 626 قطعة أرض مجانية، ومخطط "مشروع روضة الريان" بمحافظة بيشة ويضم 767 أرض، كما تضمنت مخطّطين في منطقة الرياض توفر نحو 349 قطعة أرض، تشمل مخطط "منازل الحوطة" الذي يوفر 192 أرضاً بمحافظة حوطة بني تميم، ومخطط "رمال الغاط" ويوفر نحو 157 أرضاً بمحافظة الغاط.

كما أعلن البرنامج إضافة مخططين للأراضي السكنية في منطقة الجوف يوفران نحو 2309 قطعة أرض موزعة بين محافظتي دومة الجندل والقريات تشمل مخطط "مشروع منازل دومة الجندل" بـــ1345 قطعة أرض، ومشروع مخطط "مشارف القريات" ويحتوي على 964 قطعة أرض، فيما أعلن توفير 7073 قطعة أرض في منطقة مكة المكرمة تقاسمتها محافظة الطائف من خلال "مشروع واحة الميقات" الذي يحتوي على 5118 قطعة أرض مجانية، ومحافظة الخرمة بمخطط "رياض الدغمية" الذي يوفر 1955 قطعة أرض، إضافة إلى مخطط "الازدهار" بمحافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خصص 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.

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