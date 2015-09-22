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الباحة تتوشح بأعلام الوطن وصور القيادة وتكتسي باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني

توشحت الطرقات والميادين الرئيسة والمباني الحكومية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة بأعلام الوطن، وصور القيادة، واكتست باللون الأخضر؛ وذلك ابتهاجًا باليوم الوطني الـ91 للمملكة.

ووقف أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، خلال جولته الميدانية اليوم على موقع حفل أهالي منطقة الباحة، الذي سيُقام الخميس القادم على مسرح متنزه الحسام بالقيم، واطلع على آخر التجهيزات والاستعدادات للحفل الذي سيُقام برعاية سمو أمير منطقة الباحة.

وكشف أمين الباحة، الدكتور علي السواط، في تصريح صحفي عن الفعاليات والبرامج التي ستواكب الاحتفال باليوم الوطني تحت شعار "هي لنا دار"، التي تتضمن حفل أهالي المنطقة الذي يشمل كلمة لسمو أمير الباحة، وبعض الكلمات الخطابية، وأوبريت غنائيًّا وطنيًّا بمشاركة فِرقة الفنون الشعبية والعرضة السعودية والقصائد الشعرية، وفقرة لذوي الإرادة لمركز المعاقين بالمنطقة، إلى جانب فقرة الألعاب النارية.

وبيَّن أن الفعاليات تتضمن المرسم الحر لرسم صور ولاة الأمر ومَعالم السعودية، إلى جانب مسيرة للسيارات الكلاسيكية، ستجوب مدينة الباحة ومحافظاتها، تحمل شعارات وأعلام الوطن، وفعاليات ينظمها مجلس شباب الباحة في متنزهَي الحسام ورغدان، وكذلك الألعاب النارية، إلى جانب فعاليات هيئة الترفيه التي تشمل الألعاب النارية في اليوم الأول، وعرضًا للطيران في اليوم التالي.

وأكد الدكتور السواط الانتهاء من جميع الاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة بتوجهات سمو أمير المنطقة، مفيدًا بأن الأمانة والبلديات جهَّزتا أكثر من 167 متنزهًا وحديقة لاستقبال المرتادين، إلى جانب تركيب 15 ألف عَلَم من أعلام السعودية، وأكثر من 20 ألف متر طولي من الإضاءات الخضراء، وعدد من اللوحات والشاشات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة تتوشح بأعلام الوطن وصور القيادة وتكتسي باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني
سبق

توشحت الطرقات والميادين الرئيسة والمباني الحكومية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة بأعلام الوطن، وصور القيادة، واكتست باللون الأخضر؛ وذلك ابتهاجًا باليوم الوطني الـ91 للمملكة.

ووقف أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، خلال جولته الميدانية اليوم على موقع حفل أهالي منطقة الباحة، الذي سيُقام الخميس القادم على مسرح متنزه الحسام بالقيم، واطلع على آخر التجهيزات والاستعدادات للحفل الذي سيُقام برعاية سمو أمير منطقة الباحة.

وكشف أمين الباحة، الدكتور علي السواط، في تصريح صحفي عن الفعاليات والبرامج التي ستواكب الاحتفال باليوم الوطني تحت شعار "هي لنا دار"، التي تتضمن حفل أهالي المنطقة الذي يشمل كلمة لسمو أمير الباحة، وبعض الكلمات الخطابية، وأوبريت غنائيًّا وطنيًّا بمشاركة فِرقة الفنون الشعبية والعرضة السعودية والقصائد الشعرية، وفقرة لذوي الإرادة لمركز المعاقين بالمنطقة، إلى جانب فقرة الألعاب النارية.

وبيَّن أن الفعاليات تتضمن المرسم الحر لرسم صور ولاة الأمر ومَعالم السعودية، إلى جانب مسيرة للسيارات الكلاسيكية، ستجوب مدينة الباحة ومحافظاتها، تحمل شعارات وأعلام الوطن، وفعاليات ينظمها مجلس شباب الباحة في متنزهَي الحسام ورغدان، وكذلك الألعاب النارية، إلى جانب فعاليات هيئة الترفيه التي تشمل الألعاب النارية في اليوم الأول، وعرضًا للطيران في اليوم التالي.

وأكد الدكتور السواط الانتهاء من جميع الاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة بتوجهات سمو أمير المنطقة، مفيدًا بأن الأمانة والبلديات جهَّزتا أكثر من 167 متنزهًا وحديقة لاستقبال المرتادين، إلى جانب تركيب 15 ألف عَلَم من أعلام السعودية، وأكثر من 20 ألف متر طولي من الإضاءات الخضراء، وعدد من اللوحات والشاشات.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
10:35 PM
اخر تعديل
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:12 AM

الباحة تتوشح بأعلام الوطن وصور القيادة وتكتسي باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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توشحت الطرقات والميادين الرئيسة والمباني الحكومية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة بأعلام الوطن، وصور القيادة، واكتست باللون الأخضر؛ وذلك ابتهاجًا باليوم الوطني الـ91 للمملكة.

ووقف أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، خلال جولته الميدانية اليوم على موقع حفل أهالي منطقة الباحة، الذي سيُقام الخميس القادم على مسرح متنزه الحسام بالقيم، واطلع على آخر التجهيزات والاستعدادات للحفل الذي سيُقام برعاية سمو أمير منطقة الباحة.

وكشف أمين الباحة، الدكتور علي السواط، في تصريح صحفي عن الفعاليات والبرامج التي ستواكب الاحتفال باليوم الوطني تحت شعار "هي لنا دار"، التي تتضمن حفل أهالي المنطقة الذي يشمل كلمة لسمو أمير الباحة، وبعض الكلمات الخطابية، وأوبريت غنائيًّا وطنيًّا بمشاركة فِرقة الفنون الشعبية والعرضة السعودية والقصائد الشعرية، وفقرة لذوي الإرادة لمركز المعاقين بالمنطقة، إلى جانب فقرة الألعاب النارية.

وبيَّن أن الفعاليات تتضمن المرسم الحر لرسم صور ولاة الأمر ومَعالم السعودية، إلى جانب مسيرة للسيارات الكلاسيكية، ستجوب مدينة الباحة ومحافظاتها، تحمل شعارات وأعلام الوطن، وفعاليات ينظمها مجلس شباب الباحة في متنزهَي الحسام ورغدان، وكذلك الألعاب النارية، إلى جانب فعاليات هيئة الترفيه التي تشمل الألعاب النارية في اليوم الأول، وعرضًا للطيران في اليوم التالي.

وأكد الدكتور السواط الانتهاء من جميع الاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة بتوجهات سمو أمير المنطقة، مفيدًا بأن الأمانة والبلديات جهَّزتا أكثر من 167 متنزهًا وحديقة لاستقبال المرتادين، إلى جانب تركيب 15 ألف عَلَم من أعلام السعودية، وأكثر من 20 ألف متر طولي من الإضاءات الخضراء، وعدد من اللوحات والشاشات.

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