النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأهلي: عملية جراحية تُبعد الموسى حتى نهاية الموسم

أجرى لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نوح الموسى عملية الفتاق الرياضي، والالتهاب المزمن في مفصل المثانة وأوتار العضلات الضامة (بوبلجيا)، على يد الجراح الفرنسي جيل ريبول في مدينة دبي الإماراتية، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد-.

ومن المقرر أن يدخل اللاعب في برنامج علاجي وتأهيلي بعد أسبوعَيْن من الجراحة، يستمر لمدة (8) أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

الأهلي نوح الموسى

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي: عملية جراحية تُبعد الموسى حتى نهاية الموسم
سبق

أجرى لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نوح الموسى عملية الفتاق الرياضي، والالتهاب المزمن في مفصل المثانة وأوتار العضلات الضامة (بوبلجيا)، على يد الجراح الفرنسي جيل ريبول في مدينة دبي الإماراتية، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد-.

ومن المقرر أن يدخل اللاعب في برنامج علاجي وتأهيلي بعد أسبوعَيْن من الجراحة، يستمر لمدة (8) أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
08:31 PM

الأهلي: عملية جراحية تُبعد الموسى حتى نهاية الموسم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,265

أجرى لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نوح الموسى عملية الفتاق الرياضي، والالتهاب المزمن في مفصل المثانة وأوتار العضلات الضامة (بوبلجيا)، على يد الجراح الفرنسي جيل ريبول في مدينة دبي الإماراتية، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد-.

ومن المقرر أن يدخل اللاعب في برنامج علاجي وتأهيلي بعد أسبوعَيْن من الجراحة، يستمر لمدة (8) أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,124
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,268
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,250
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,316

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة