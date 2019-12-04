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الرئيس الأفغاني يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير متعب

أعرب فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية باسمه وباسم شعب وحكومة أفغانستان عن بالغ تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.


وسأل فخامته المولى سبحانه وتعالى وفق بيان للرئاسة الأفغانية، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رئيس أفغانستان محمد غني وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

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الرئيس الأفغاني يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير متعب
سبق

أعرب فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية باسمه وباسم شعب وحكومة أفغانستان عن بالغ تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.


وسأل فخامته المولى سبحانه وتعالى وفق بيان للرئاسة الأفغانية، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
01:36 AM

الرئيس الأفغاني يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير متعب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
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أعرب فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية باسمه وباسم شعب وحكومة أفغانستان عن بالغ تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.


وسأل فخامته المولى سبحانه وتعالى وفق بيان للرئاسة الأفغانية، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

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