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عسير.. "الموارد البشرية" تضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل خلال شهر

إضافة إلى 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير, خلال شهر يونيو 8255 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص، كما وجّهت الوزارة 462 إنذاراً للمنشآت المخالفة، وتلقت الوزارة (95) بلاغاً وارداً عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها فرق التفتيش الميداني.

وأكد فرع الوزارة بمنطقة عسير ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

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عسير.. "الموارد البشرية" تضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل خلال شهر
سبق

نفّذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير, خلال شهر يونيو 8255 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص، كما وجّهت الوزارة 462 إنذاراً للمنشآت المخالفة، وتلقت الوزارة (95) بلاغاً وارداً عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها فرق التفتيش الميداني.

وأكد فرع الوزارة بمنطقة عسير ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
01:34 PM

عسير.. "الموارد البشرية" تضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل خلال شهر

إضافة إلى 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نفّذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير, خلال شهر يونيو 8255 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 1683 مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 89 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص، كما وجّهت الوزارة 462 إنذاراً للمنشآت المخالفة، وتلقت الوزارة (95) بلاغاً وارداً عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها فرق التفتيش الميداني.

وأكد فرع الوزارة بمنطقة عسير ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

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