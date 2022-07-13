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التعليم: 1942 مدرسة عالمية وأجنبية يدرس فيها 275.756 طالباً

قالت: نعمل على دعم المستثمرين بعد إنشاء إدارة لمنح التراخيص

أكدت وزارة التعليم أن عدد المدارس العالمية والأجنبية في المملكة بلغ 1942 مدرسة؛ يدرس فيها 275.756 طالباً وطالبة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: تعمل وزارة التعليم على دعم المستثمرين في هذا المجال بعد إنشاء إدارة عامة متخصصة في منح التراخيص، وإعداد المعايير واللوائح؛ بما ينسجم مع رؤية_السعودية_2030.

وأضافت الوزارة: تتركز المدارس في منطقتَي الرياض والشرقية ومحافظة جدة حيث يبلغ عدد المدرسين فيها 20.644 معلماً ومعلمة و2863 إدارياً وإدارية.

وزارة التعليم

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التعليم: 1942 مدرسة عالمية وأجنبية يدرس فيها 275.756 طالباً
سبق

أكدت وزارة التعليم أن عدد المدارس العالمية والأجنبية في المملكة بلغ 1942 مدرسة؛ يدرس فيها 275.756 طالباً وطالبة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: تعمل وزارة التعليم على دعم المستثمرين في هذا المجال بعد إنشاء إدارة عامة متخصصة في منح التراخيص، وإعداد المعايير واللوائح؛ بما ينسجم مع رؤية_السعودية_2030.

وأضافت الوزارة: تتركز المدارس في منطقتَي الرياض والشرقية ومحافظة جدة حيث يبلغ عدد المدرسين فيها 20.644 معلماً ومعلمة و2863 إدارياً وإدارية.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
08:37 AM

التعليم: 1942 مدرسة عالمية وأجنبية يدرس فيها 275.756 طالباً

قالت: نعمل على دعم المستثمرين بعد إنشاء إدارة لمنح التراخيص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وزارة التعليم أن عدد المدارس العالمية والأجنبية في المملكة بلغ 1942 مدرسة؛ يدرس فيها 275.756 طالباً وطالبة.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: تعمل وزارة التعليم على دعم المستثمرين في هذا المجال بعد إنشاء إدارة عامة متخصصة في منح التراخيص، وإعداد المعايير واللوائح؛ بما ينسجم مع رؤية_السعودية_2030.

وأضافت الوزارة: تتركز المدارس في منطقتَي الرياض والشرقية ومحافظة جدة حيث يبلغ عدد المدرسين فيها 20.644 معلماً ومعلمة و2863 إدارياً وإدارية.

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