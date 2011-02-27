وتهدف الفرضية كإجراء احترازي فيما لو حدث حريق حقيقي - لا قدر الله - وتلافي أي سلبيات وتصحيحها لكل الجهات المشاركة في الفرضية، علاوةً على معرفة مدى جاهزية السجن لمواجهة الطوارئ.

وبدأت الفرضية بتنفيذ إدارة سجن القويعية لخطة الإخلاء في وقت قياسي, وباشرت فرق الدفاع المدني القيام بعملية الإطفاء والإنقاذ ونقل المصابين لسيارة الإسعاف فيما قامت الجهات الأخرى بدورها على الوجه المطلوب.

وأشرف على تنفيذ خطة الفرضية مدير سجن القويعية المقدم سعيد بن محمد آل شفلوت، مع مدير شعبة السلامة بسجون منطقة الرياض النقيب مهندس سلطان دحيم المطيري على هذه الخطة.

نفذت شعبة سجن محافظة القويعية خطة فرضية ناجحة لوقوع حريق وإصابات في سجن المحافظة بمشاركة إدارة الدفاع المدني والدوريات الأمنية والمرور وشركة الكهرباء، بالإضافة للهلال الأحمر.

نجاح فرضية حريق بسجن القويعية والجهات المشاركة تتكامل في تنفيذها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-27 نفذت شعبة سجن محافظة القويعية خطة فرضية ناجحة لوقوع حريق وإصابات في سجن المحافظة بمشاركة إدارة الدفاع المدني والدوريات الأمنية والمرور وشركة الكهرباء، بالإضافة للهلال الأحمر. وأشرف على تنفيذ خطة الفرضية مدير سجن القويعية المقدم سعيد بن محمد آل شفلوت، مع مدير شعبة السلامة بسجون منطقة الرياض النقيب مهندس سلطان دحيم المطيري على هذه الخطة.

وبدأت الفرضية بتنفيذ إدارة سجن القويعية لخطة الإخلاء في وقت قياسي, وباشرت فرق الدفاع المدني القيام بعملية الإطفاء والإنقاذ ونقل المصابين لسيارة الإسعاف فيما قامت الجهات الأخرى بدورها على الوجه المطلوب. وتهدف الفرضية كإجراء احترازي فيما لو حدث حريق حقيقي - لا قدر الله - وتلافي أي سلبيات وتصحيحها لكل الجهات المشاركة في الفرضية، علاوةً على معرفة مدى جاهزية السجن لمواجهة الطوارئ.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439 12:02 AM

نجاح فرضية حريق بسجن القويعية والجهات المشاركة تتكامل في تنفيذها تهدف إلى رفع حالة الجاهزية وتلافي السلبيات في الطوارئ كإجراء احترازي





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نفذت شعبة سجن محافظة القويعية خطة فرضية ناجحة لوقوع حريق وإصابات في سجن المحافظة بمشاركة إدارة الدفاع المدني والدوريات الأمنية والمرور وشركة الكهرباء، بالإضافة للهلال الأحمر.

وأشرف على تنفيذ خطة الفرضية مدير سجن القويعية المقدم سعيد بن محمد آل شفلوت، مع مدير شعبة السلامة بسجون منطقة الرياض النقيب مهندس سلطان دحيم المطيري على هذه الخطة.





وبدأت الفرضية بتنفيذ إدارة سجن القويعية لخطة الإخلاء في وقت قياسي, وباشرت فرق الدفاع المدني القيام بعملية الإطفاء والإنقاذ ونقل المصابين لسيارة الإسعاف فيما قامت الجهات الأخرى بدورها على الوجه المطلوب.

وتهدف الفرضية كإجراء احترازي فيما لو حدث حريق حقيقي - لا قدر الله - وتلافي أي سلبيات وتصحيحها لكل الجهات المشاركة في الفرضية، علاوةً على معرفة مدى جاهزية السجن لمواجهة الطوارئ.