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نجاح فرضية حريق بسجن القويعية والجهات المشاركة تتكامل في تنفيذها

تهدف إلى رفع حالة الجاهزية وتلافي السلبيات في الطوارئ كإجراء احترازي

نفذت شعبة سجن محافظة القويعية خطة فرضية ناجحة لوقوع حريق وإصابات في سجن المحافظة بمشاركة إدارة الدفاع المدني والدوريات الأمنية والمرور وشركة الكهرباء، بالإضافة للهلال الأحمر.

وأشرف على تنفيذ خطة الفرضية مدير سجن القويعية المقدم سعيد بن محمد آل شفلوت، مع مدير شعبة السلامة بسجون منطقة الرياض النقيب مهندس سلطان دحيم المطيري على هذه الخطة.


وبدأت الفرضية بتنفيذ إدارة سجن القويعية لخطة الإخلاء في وقت قياسي, وباشرت فرق الدفاع المدني القيام بعملية الإطفاء والإنقاذ ونقل المصابين لسيارة الإسعاف فيما قامت الجهات الأخرى بدورها على الوجه المطلوب.

وتهدف الفرضية كإجراء احترازي فيما لو حدث حريق حقيقي - لا قدر الله - وتلافي أي سلبيات وتصحيحها لكل الجهات المشاركة في الفرضية، علاوةً على معرفة مدى جاهزية السجن لمواجهة الطوارئ.

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نجاح فرضية حريق بسجن القويعية والجهات المشاركة تتكامل في تنفيذها
سبق

نفذت شعبة سجن محافظة القويعية خطة فرضية ناجحة لوقوع حريق وإصابات في سجن المحافظة بمشاركة إدارة الدفاع المدني والدوريات الأمنية والمرور وشركة الكهرباء، بالإضافة للهلال الأحمر.

وأشرف على تنفيذ خطة الفرضية مدير سجن القويعية المقدم سعيد بن محمد آل شفلوت، مع مدير شعبة السلامة بسجون منطقة الرياض النقيب مهندس سلطان دحيم المطيري على هذه الخطة.


وبدأت الفرضية بتنفيذ إدارة سجن القويعية لخطة الإخلاء في وقت قياسي, وباشرت فرق الدفاع المدني القيام بعملية الإطفاء والإنقاذ ونقل المصابين لسيارة الإسعاف فيما قامت الجهات الأخرى بدورها على الوجه المطلوب.

وتهدف الفرضية كإجراء احترازي فيما لو حدث حريق حقيقي - لا قدر الله - وتلافي أي سلبيات وتصحيحها لكل الجهات المشاركة في الفرضية، علاوةً على معرفة مدى جاهزية السجن لمواجهة الطوارئ.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
12:02 AM

نجاح فرضية حريق بسجن القويعية والجهات المشاركة تتكامل في تنفيذها

تهدف إلى رفع حالة الجاهزية وتلافي السلبيات في الطوارئ كإجراء احترازي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت شعبة سجن محافظة القويعية خطة فرضية ناجحة لوقوع حريق وإصابات في سجن المحافظة بمشاركة إدارة الدفاع المدني والدوريات الأمنية والمرور وشركة الكهرباء، بالإضافة للهلال الأحمر.

وأشرف على تنفيذ خطة الفرضية مدير سجن القويعية المقدم سعيد بن محمد آل شفلوت، مع مدير شعبة السلامة بسجون منطقة الرياض النقيب مهندس سلطان دحيم المطيري على هذه الخطة.


وبدأت الفرضية بتنفيذ إدارة سجن القويعية لخطة الإخلاء في وقت قياسي, وباشرت فرق الدفاع المدني القيام بعملية الإطفاء والإنقاذ ونقل المصابين لسيارة الإسعاف فيما قامت الجهات الأخرى بدورها على الوجه المطلوب.

وتهدف الفرضية كإجراء احترازي فيما لو حدث حريق حقيقي - لا قدر الله - وتلافي أي سلبيات وتصحيحها لكل الجهات المشاركة في الفرضية، علاوةً على معرفة مدى جاهزية السجن لمواجهة الطوارئ.

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