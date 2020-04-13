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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

المدينة المنورة تحل ثانياً بعد الرياض في عدد الإصابات بـ"كورونا"

سجلت 113 حالة وارتفع الإجمالي لـ779

سجّلت المدينة المنورة هذا اليوم، المركز الثاني في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بعد تسجيلها 113 حالة، بعد العاصمة الرياض والتي سجلت 118 حالة، ليصل إجمالي حالات الإصابة في المدينة المنورة إلى 779 حالة.

كما سجلت محافظة ينبع 21 حالة، لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة، وجميع الحالات بالمحافظات سجلت وأعلنت في وقت سابق.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 803 حالة منها 774 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 25 حالة وفاة وأربع حالات شفاء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة تحل ثانياً بعد الرياض في عدد الإصابات بـ"كورونا"
سبق

سجّلت المدينة المنورة هذا اليوم، المركز الثاني في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بعد تسجيلها 113 حالة، بعد العاصمة الرياض والتي سجلت 118 حالة، ليصل إجمالي حالات الإصابة في المدينة المنورة إلى 779 حالة.

كما سجلت محافظة ينبع 21 حالة، لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة، وجميع الحالات بالمحافظات سجلت وأعلنت في وقت سابق.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 803 حالة منها 774 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 25 حالة وفاة وأربع حالات شفاء.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:36 PM

المدينة المنورة تحل ثانياً بعد الرياض في عدد الإصابات بـ"كورونا"

سجلت 113 حالة وارتفع الإجمالي لـ779

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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سجّلت المدينة المنورة هذا اليوم، المركز الثاني في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بعد تسجيلها 113 حالة، بعد العاصمة الرياض والتي سجلت 118 حالة، ليصل إجمالي حالات الإصابة في المدينة المنورة إلى 779 حالة.

كما سجلت محافظة ينبع 21 حالة، لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة، وجميع الحالات بالمحافظات سجلت وأعلنت في وقت سابق.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 803 حالة منها 774 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 25 حالة وفاة وأربع حالات شفاء.

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