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الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي

دعت المجتمع الدولي إلى تحرُّك سريع لردع الاعتداءات

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية أخيراً استهداف مطار أبها.

وأوضحت وزارة الخارجية لدولة الكويت، في بيان اليوم، أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وفيه تقويضٌ لأمن المملكة والمنطقة مما يتطلب تحركاً جاداً وسريعاً من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكّدت وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

مطار أبها الدولي الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي
سبق

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية أخيراً استهداف مطار أبها.

وأوضحت وزارة الخارجية لدولة الكويت، في بيان اليوم، أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وفيه تقويضٌ لأمن المملكة والمنطقة مما يتطلب تحركاً جاداً وسريعاً من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكّدت وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
01:17 PM

الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي

دعت المجتمع الدولي إلى تحرُّك سريع لردع الاعتداءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
0
231

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية أخيراً استهداف مطار أبها.

وأوضحت وزارة الخارجية لدولة الكويت، في بيان اليوم، أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وفيه تقويضٌ لأمن المملكة والمنطقة مما يتطلب تحركاً جاداً وسريعاً من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها.

وأكّدت وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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