"الحصيني": ارتفاع الحرارة ببحر العرب مناسب لتكوّن سحب ممطرة بهذه المناطق

توقع احتمالية تطور الحالة إلى منخفض مداري خلال الـ 72 ساعة القادمة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أنه نتيجةً لارتفاع درجة حرارة المسطحات المائية في ‫بحر العرب، فهذا مناسب لحدوث عملية التبخر، وهي عملية فيزيائية يحدث فيها تحول جزيئات المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، مما يؤدي إلى تشكُل السحب الرعدية الممطرة – إن شاء الله - وبالتالي تشكُل عدة حالات مدارية.

وفي التفاصيل، قال "الحصيني" إن عدداً من نماذج الطقس توضح بتشكُل منطقة ضغط جوي منخفض جنوب غرب بحر العرب بالقرب من جزيرة سقطرى، واحتمال تطور الحالة إلى منخفض مداري خلال 72 ساعة قادمة، متوقعاً - إن شاء الله – منذ غد الخميس تحرك السحب الرعدية الممطرة والأمطار المتوقعة متفاوتة من متوسطة لغزيرة، خاصةً المناطق الحدودية والساحلية بين سلطنة عمان واليمن، مع فرصة لتشكُل السيول في الأودية.

‏وتوقع "الحصيني" تأثير الحالة الممطرة على المملكة - إن شاء الله - أن يكون التأثير بطريقٍ غير مباشر، بدفع كميات جيدة من الرطوبة التي هي أساس تشكُل السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من نجران وجازان وعسير.