النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحصيني": ارتفاع الحرارة ببحر العرب مناسب لتكوّن سحب ممطرة بهذه المناطق

توقع احتمالية تطور الحالة إلى منخفض مداري خلال الـ 72 ساعة القادمة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أنه نتيجةً لارتفاع درجة حرارة المسطحات المائية في ‫بحر العرب، فهذا مناسب لحدوث عملية التبخر، وهي عملية فيزيائية يحدث فيها تحول جزيئات المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، مما يؤدي إلى تشكُل السحب الرعدية الممطرة – إن شاء الله - وبالتالي تشكُل عدة حالات مدارية.

وفي التفاصيل، قال "الحصيني" إن عدداً من نماذج الطقس توضح بتشكُل منطقة ضغط جوي منخفض جنوب غرب بحر العرب بالقرب من جزيرة سقطرى، واحتمال تطور الحالة إلى منخفض مداري خلال 72 ساعة قادمة، متوقعاً - إن شاء الله – منذ غد الخميس تحرك السحب الرعدية الممطرة والأمطار المتوقعة متفاوتة من متوسطة لغزيرة، خاصةً المناطق الحدودية والساحلية بين سلطنة عمان واليمن، مع فرصة لتشكُل السيول في الأودية.

‏وتوقع "الحصيني" تأثير الحالة الممطرة على المملكة - إن شاء الله - أن يكون التأثير بطريقٍ غير مباشر، بدفع كميات جيدة من الرطوبة التي هي أساس تشكُل السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من نجران وجازان وعسير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني": ارتفاع الحرارة ببحر العرب مناسب لتكوّن سحب ممطرة بهذه المناطق
سبق

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أنه نتيجةً لارتفاع درجة حرارة المسطحات المائية في ‫بحر العرب، فهذا مناسب لحدوث عملية التبخر، وهي عملية فيزيائية يحدث فيها تحول جزيئات المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، مما يؤدي إلى تشكُل السحب الرعدية الممطرة – إن شاء الله - وبالتالي تشكُل عدة حالات مدارية.

وفي التفاصيل، قال "الحصيني" إن عدداً من نماذج الطقس توضح بتشكُل منطقة ضغط جوي منخفض جنوب غرب بحر العرب بالقرب من جزيرة سقطرى، واحتمال تطور الحالة إلى منخفض مداري خلال 72 ساعة قادمة، متوقعاً - إن شاء الله – منذ غد الخميس تحرك السحب الرعدية الممطرة والأمطار المتوقعة متفاوتة من متوسطة لغزيرة، خاصةً المناطق الحدودية والساحلية بين سلطنة عمان واليمن، مع فرصة لتشكُل السيول في الأودية.

‏وتوقع "الحصيني" تأثير الحالة الممطرة على المملكة - إن شاء الله - أن يكون التأثير بطريقٍ غير مباشر، بدفع كميات جيدة من الرطوبة التي هي أساس تشكُل السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من نجران وجازان وعسير.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
11:56 PM

"الحصيني": ارتفاع الحرارة ببحر العرب مناسب لتكوّن سحب ممطرة بهذه المناطق

توقع احتمالية تطور الحالة إلى منخفض مداري خلال الـ 72 ساعة القادمة

A A A
فهد العتيبي - الرياض
1
6,419

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أنه نتيجةً لارتفاع درجة حرارة المسطحات المائية في ‫بحر العرب، فهذا مناسب لحدوث عملية التبخر، وهي عملية فيزيائية يحدث فيها تحول جزيئات المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، مما يؤدي إلى تشكُل السحب الرعدية الممطرة – إن شاء الله - وبالتالي تشكُل عدة حالات مدارية.

وفي التفاصيل، قال "الحصيني" إن عدداً من نماذج الطقس توضح بتشكُل منطقة ضغط جوي منخفض جنوب غرب بحر العرب بالقرب من جزيرة سقطرى، واحتمال تطور الحالة إلى منخفض مداري خلال 72 ساعة قادمة، متوقعاً - إن شاء الله – منذ غد الخميس تحرك السحب الرعدية الممطرة والأمطار المتوقعة متفاوتة من متوسطة لغزيرة، خاصةً المناطق الحدودية والساحلية بين سلطنة عمان واليمن، مع فرصة لتشكُل السيول في الأودية.

‏وتوقع "الحصيني" تأثير الحالة الممطرة على المملكة - إن شاء الله - أن يكون التأثير بطريقٍ غير مباشر، بدفع كميات جيدة من الرطوبة التي هي أساس تشكُل السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من نجران وجازان وعسير.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,574
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,851
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,885
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,655

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة