"التعليم": كتب الفصل الدراسي الثاني بمستودعات المناطق والمحافظات

وفق برنامج زمني يضمن وصولها لكافة المدارس قبل نهاية الفصل الأول

بدأت إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة استقبال الطبعة الأولى من الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني.



وأنهت المستودعات المركزية في إدارات التعليم توزيع وترحيل المقررات إلى مكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية؛ وفق برنامج زمني يضمن وصول الكتب لكافة المدارس قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.



وتم في وقت سابق العمل ضمن خطة شاملة لحصر احتياج كل منطقة من المقررات وفق أعداد المدارس والطلاب، وإرسالها للجهات المعنية في الوزارة تمهيداً لإقرارها وطباعتها للإسراع في عملية التوريد قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ.



ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الوزارة ومتابعتها المستمرة لإنجاز المرحلة الأولى من استعداداتها لبداية العام الدراسي، وإعلانها جاهزية مدارسها وترحيل كتب الفصل الدراسي الأول بنسبة 100%.