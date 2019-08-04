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بالصور.. "آل الشيخ" يستقبل 20 حاجًّا من أسر ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا

بعد توجيه خادم الحرمين باستضافتهم لأداء الفريضة

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، مساء اليوم؛ رحلة الخطوط الجوية العربية السعودية رقم 841 القادمة من ماليزيا، بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وعلى متنها 20 حاجًّا من أسر ضحايا حادث نيوزيلندا، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء مناسك الحج.

وحضر خلال الاستقبال: السكرتير الثاني بالسفارة النيوزيلندية بالمملكة العربية السعودية "فيليب جريتريكس"، وقائد قوة جوازات الحج اللواء خالد الجعيد، نيابة عن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف، ومساعد مدير عام المطار عبدالمحسن الشيخ.

وتم استقبال الحجاج القادمين بحفاوة وعبارات ترحيبية، فيما تم توزيع الورود ‏والمياه عليهم، إضافة إلى إنهاء إجراءات دخولهم بعد أن تم التأكد من سلامة وثائق السفر وأخذ الخصائص الحيوية.

وأوضح اللواء خالد الجعيد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج اهتمامًا بالغًا، وتوفر كافة السبل لخدمتهم وتسهيل إجراءاتهم.

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بالصور.. "آل الشيخ" يستقبل 20 حاجًّا من أسر ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا
سبق

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، مساء اليوم؛ رحلة الخطوط الجوية العربية السعودية رقم 841 القادمة من ماليزيا، بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وعلى متنها 20 حاجًّا من أسر ضحايا حادث نيوزيلندا، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء مناسك الحج.

وحضر خلال الاستقبال: السكرتير الثاني بالسفارة النيوزيلندية بالمملكة العربية السعودية "فيليب جريتريكس"، وقائد قوة جوازات الحج اللواء خالد الجعيد، نيابة عن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف، ومساعد مدير عام المطار عبدالمحسن الشيخ.

وتم استقبال الحجاج القادمين بحفاوة وعبارات ترحيبية، فيما تم توزيع الورود ‏والمياه عليهم، إضافة إلى إنهاء إجراءات دخولهم بعد أن تم التأكد من سلامة وثائق السفر وأخذ الخصائص الحيوية.

وأوضح اللواء خالد الجعيد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج اهتمامًا بالغًا، وتوفر كافة السبل لخدمتهم وتسهيل إجراءاتهم.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
05:59 PM

بالصور.. "آل الشيخ" يستقبل 20 حاجًّا من أسر ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا

بعد توجيه خادم الحرمين باستضافتهم لأداء الفريضة

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عبدالله الراجحي - جدة
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استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، مساء اليوم؛ رحلة الخطوط الجوية العربية السعودية رقم 841 القادمة من ماليزيا، بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وعلى متنها 20 حاجًّا من أسر ضحايا حادث نيوزيلندا، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء مناسك الحج.

وحضر خلال الاستقبال: السكرتير الثاني بالسفارة النيوزيلندية بالمملكة العربية السعودية "فيليب جريتريكس"، وقائد قوة جوازات الحج اللواء خالد الجعيد، نيابة عن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، ومدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف، ومساعد مدير عام المطار عبدالمحسن الشيخ.

وتم استقبال الحجاج القادمين بحفاوة وعبارات ترحيبية، فيما تم توزيع الورود ‏والمياه عليهم، إضافة إلى إنهاء إجراءات دخولهم بعد أن تم التأكد من سلامة وثائق السفر وأخذ الخصائص الحيوية.

وأوضح اللواء خالد الجعيد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج اهتمامًا بالغًا، وتوفر كافة السبل لخدمتهم وتسهيل إجراءاتهم.

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