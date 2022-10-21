كلاب ضالة تجوب "حي القيم" بالطائف وتتربص بالأطفال!

مواطنون متضررون يناشدون الأمانة بإنقاذ أبنائهم

أبدى سكان حي القيم بمحافظة الطائف تخوفهم من انتشار الكلاب الضالة على مدار الساعة في الحي، حيث تتجول في أوقات النهار والمساء مسببة قلقًا كبيرًا على أبنائهم.

وقال أحد أهالي الحي، المواطن فهد حماد العصيمي، إن انتشار الكلاب يشكل خطرًا على أطفال الحي، مشددًا على منع أطفال الحي أبنائهم من الخروج بمفردهم من المنزل في فترة المساء محملاً الأمانة مسؤولية تصديها غير الفعّال للكلاب الضالة، خصوصًا أنها تكاثرت وبشكل كبير في الحي، مما يزيد معاناة ومخاوف الأهالي، إضافة إلى الأمراض التي تنقلها الكلاب في تنقلاتها.

وأضاف العصيمي أن الكلاب الضالة أصبحت في كثير من الأحياء السكنية، وخصوصًا أهالي القيم الأعلى والأسفل والقيم الجديد لوجود المزارع القريبة منها، مبينًا أنها تشكل خطرًا دائمًا على الأهالي عامة وعلى الأطفال خاصة، إضافة إلى سيرها في الشوارع؛ مما قد ينتج عن وجودها اصطدام المركبات بها؛ ما يتسبب بحوادث وتلفيات لبعض المركبات وأصحابها.

وناشد العصيمي أمانة الطائف باتخاذ اللازم نحو تلك الكلاب، والتخلص منها بالطرق اللازمة لزوال خطرها والقضاء عليها؛ حتى لا يكون هناك تكرار لما حدث لبعض الأطفال في بعض المدن من حوادث افتراس.

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