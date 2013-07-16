ترامب يدعو إيران للخروج من اليمن والتوقف عن دعم الانقلابيين الحوثيين

قال: الصواريخ التي تطلق باتجاه السعودية إيرانية الصنع

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إيران إلى الخروج من اليمن؛ في إشارة إلى دعمها لميليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة الشرعية واستولت على أجزاء واسعة من البلاد منذ العام 2014.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" فقد قال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: إن واشنطن تريد من إيران أن تخرج من اليمن.



مبينًا أن ميليشيات الحوثي تتلقى دعمًا عسكريًّا كبيرًا من إيران، وقد دلت الأحداث أكثر من مرة على أن الصواريخ التي يطلقها المتمردون الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية؛ هي إيرانية الصنع.

إلى هذا جدّد الرئيس الأميركي التأكيد على أنه "لا يسعى إلى تغيير النظام" في إيران، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود "تقدم كبير" مع إيران، قائلًا: "نريد العمل معها وليس تغيير النظام".

ولم يذكر ترامب مزيدًا من التفاصيل بشأن التقدم، غير أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال خلال الاجتماع: إن إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.