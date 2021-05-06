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وزير التعليم يرعى تكريم الفائزين بجائزة جسر للريادة بالرياضيات

فاز بها ١٧ فائزًا وفائزة من مختلف مناطق المملكة

يرعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في شهر شوال القادم حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة جسر للريادة في الرياضيات في دورتها الأولى.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" الدكتور بندر المحسن أن الحفل سيشهد تكريم ١٦ فائزًا وفائزة من فئة الأفراد في فرع (المبادرات الإبداعية)، كما يشهد تكريم الفائز في فرع المؤسسات.

وقال الدكتور المحسن: إن الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين في الرياضيات وتعلمها وتشجيعهم وتحفيزهم. وإبراز التجارب الإبداعية في تعليم الرياضيات، ومن ثم تعميمها كي يستفاد منها بشكل أكبر في الواقع التعليمي. وتحقيق التواصل العلمي والتربوي بين ذوي الاختصاص في مجال الرياضيات وتعليمها، كما تهدف إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي في الرياضيات.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للجائزة الدكتور محمد النذير؛ أن الجائزة تتضمن أربعة فروع وهي: الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الرياضيات. والتميز العلمي. والتميز البحثي. والمبادرات الإبداعية، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيلها تباعاً دورة بعد الأخرى بحسب قرارات مجلس إدارة الجمعية.

وقال النذير: بدأت الدورة الأولى لهذا الفصل الدراسي بفرع "المبادرات الإبداعية" والتي تُعنى بالتعليم الإلكتروني، والمستهدف فيها معلمو الرياضيات ومشرفوها، وكذلك المؤسسات التعليمية.

وأضاف النذير أن المتقدمين للفوز بالجائزة ١١٩ من معلمي ومعلمات الرياضيات في التعليم العام. وأعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي. ومشرفو ومشرفات الرياضيات في إدارة التعليم. وطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، والمهتمون والمبدعون في الرياضيات وتعليمها.

وأشار إلى أن جميع الأعمال المتقدمة مرت بثلاث مراحل تحكيم من خلال اللجنة العلمية التي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في علم الرياضيات. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة حساب الجائزة على. توتير@samsprz وعلى موقع الجائزة https://sams.ksu.edu.sa/ar/node/409

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يرعى تكريم الفائزين بجائزة جسر للريادة بالرياضيات
سبق

يرعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في شهر شوال القادم حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة جسر للريادة في الرياضيات في دورتها الأولى.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" الدكتور بندر المحسن أن الحفل سيشهد تكريم ١٦ فائزًا وفائزة من فئة الأفراد في فرع (المبادرات الإبداعية)، كما يشهد تكريم الفائز في فرع المؤسسات.

وقال الدكتور المحسن: إن الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين في الرياضيات وتعلمها وتشجيعهم وتحفيزهم. وإبراز التجارب الإبداعية في تعليم الرياضيات، ومن ثم تعميمها كي يستفاد منها بشكل أكبر في الواقع التعليمي. وتحقيق التواصل العلمي والتربوي بين ذوي الاختصاص في مجال الرياضيات وتعليمها، كما تهدف إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي في الرياضيات.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للجائزة الدكتور محمد النذير؛ أن الجائزة تتضمن أربعة فروع وهي: الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الرياضيات. والتميز العلمي. والتميز البحثي. والمبادرات الإبداعية، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيلها تباعاً دورة بعد الأخرى بحسب قرارات مجلس إدارة الجمعية.

وقال النذير: بدأت الدورة الأولى لهذا الفصل الدراسي بفرع "المبادرات الإبداعية" والتي تُعنى بالتعليم الإلكتروني، والمستهدف فيها معلمو الرياضيات ومشرفوها، وكذلك المؤسسات التعليمية.

وأضاف النذير أن المتقدمين للفوز بالجائزة ١١٩ من معلمي ومعلمات الرياضيات في التعليم العام. وأعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي. ومشرفو ومشرفات الرياضيات في إدارة التعليم. وطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، والمهتمون والمبدعون في الرياضيات وتعليمها.

وأشار إلى أن جميع الأعمال المتقدمة مرت بثلاث مراحل تحكيم من خلال اللجنة العلمية التي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في علم الرياضيات. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة حساب الجائزة على. توتير@samsprz وعلى موقع الجائزة https://sams.ksu.edu.sa/ar/node/409

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
04:57 PM

وزير التعليم يرعى تكريم الفائزين بجائزة جسر للريادة بالرياضيات

فاز بها ١٧ فائزًا وفائزة من مختلف مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في شهر شوال القادم حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة جسر للريادة في الرياضيات في دورتها الأولى.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الرياضية "جسر" الدكتور بندر المحسن أن الحفل سيشهد تكريم ١٦ فائزًا وفائزة من فئة الأفراد في فرع (المبادرات الإبداعية)، كما يشهد تكريم الفائز في فرع المؤسسات.

وقال الدكتور المحسن: إن الجائزة تهدف إلى تطوير المعرفة في الرياضيات وتعليمها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اكتشاف المتميزين والمبدعين في الرياضيات وتعلمها وتشجيعهم وتحفيزهم. وإبراز التجارب الإبداعية في تعليم الرياضيات، ومن ثم تعميمها كي يستفاد منها بشكل أكبر في الواقع التعليمي. وتحقيق التواصل العلمي والتربوي بين ذوي الاختصاص في مجال الرياضيات وتعليمها، كما تهدف إلى الإسهام في تطوير البحث العلمي في الرياضيات.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للجائزة الدكتور محمد النذير؛ أن الجائزة تتضمن أربعة فروع وهي: الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الرياضيات. والتميز العلمي. والتميز البحثي. والمبادرات الإبداعية، مشيراً إلى أنه سيتم تفعيلها تباعاً دورة بعد الأخرى بحسب قرارات مجلس إدارة الجمعية.

وقال النذير: بدأت الدورة الأولى لهذا الفصل الدراسي بفرع "المبادرات الإبداعية" والتي تُعنى بالتعليم الإلكتروني، والمستهدف فيها معلمو الرياضيات ومشرفوها، وكذلك المؤسسات التعليمية.

وأضاف النذير أن المتقدمين للفوز بالجائزة ١١٩ من معلمي ومعلمات الرياضيات في التعليم العام. وأعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي. ومشرفو ومشرفات الرياضيات في إدارة التعليم. وطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، والمهتمون والمبدعون في الرياضيات وتعليمها.

وأشار إلى أن جميع الأعمال المتقدمة مرت بثلاث مراحل تحكيم من خلال اللجنة العلمية التي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في علم الرياضيات. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة حساب الجائزة على. توتير@samsprz وعلى موقع الجائزة https://sams.ksu.edu.sa/ar/node/409

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