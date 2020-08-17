إصابات كورونا في إندونيسيا ترتفع إلى 141.370
تسجيل 1.821 حالة جديدة
سجلت إندونيسيا 1.821 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الاثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 141.370 حالة.
وأوضح فريق العمل الحكومي المعني بإدارة أزمة كورونا، أن الدولة سجلت 57 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6.207 حالات، وهي أعلى حصيلة في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
إندونيسيا
فيروس كورونا الجديد
إصابات كورونا في إندونيسيا ترتفع إلى 141.370
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-17
سجلت إندونيسيا 1.821 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الاثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 141.370 حالة.
وأوضح فريق العمل الحكومي المعني بإدارة أزمة كورونا، أن الدولة سجلت 57 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6.207 حالات، وهي أعلى حصيلة في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
04:47 PM
إصابات كورونا في إندونيسيا ترتفع إلى 141.370
تسجيل 1.821 حالة جديدة
سجلت إندونيسيا 1.821 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الاثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 141.370 حالة.
وأوضح فريق العمل الحكومي المعني بإدارة أزمة كورونا، أن الدولة سجلت 57 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6.207 حالات، وهي أعلى حصيلة في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".