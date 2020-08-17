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"الصحة": تسجيل 1372 حالة إصابة بكورونا وتعافي 1432 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابات كورونا في إندونيسيا ترتفع إلى 141.370

تسجيل 1.821 حالة جديدة

سجلت إندونيسيا 1.821 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الاثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 141.370 حالة.

وأوضح فريق العمل الحكومي المعني بإدارة أزمة كورونا، أن الدولة سجلت 57 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6.207 حالات، وهي أعلى حصيلة في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا في إندونيسيا ترتفع إلى 141.370
سبق

سجلت إندونيسيا 1.821 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الاثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 141.370 حالة.

وأوضح فريق العمل الحكومي المعني بإدارة أزمة كورونا، أن الدولة سجلت 57 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6.207 حالات، وهي أعلى حصيلة في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
04:47 PM

إصابات كورونا في إندونيسيا ترتفع إلى 141.370

تسجيل 1.821 حالة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إندونيسيا 1.821 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الاثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 141.370 حالة.

وأوضح فريق العمل الحكومي المعني بإدارة أزمة كورونا، أن الدولة سجلت 57 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6.207 حالات، وهي أعلى حصيلة في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

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