إصابات كورونا في إندونيسيا ترتفع إلى 141.370

تسجيل 1.821 حالة جديدة

سجلت إندونيسيا 1.821 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الاثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 141.370 حالة.

وأوضح فريق العمل الحكومي المعني بإدارة أزمة كورونا، أن الدولة سجلت 57 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6.207 حالات، وهي أعلى حصيلة في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".