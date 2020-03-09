"الشؤون الاسلامية" توجّه بتقليل المدة بين الأذان والإقامة.. وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة
ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"
تعزيزاً للإجراءات الوقائية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتاً بتقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.
كما أكد على ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.
وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.
عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
تقليل المدة بين الأذان والإقامة
فيروس كورونا الجديد
"الشؤون الاسلامية" توجّه بتقليل المدة بين الأذان والإقامة.. وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-03-09
تعزيزاً للإجراءات الوقائية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتاً بتقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.
كما أكد على ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.
وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
03:06 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
06:35 PM
"الشؤون الاسلامية" توجّه بتقليل المدة بين الأذان والإقامة.. وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة
ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"
تعزيزاً للإجراءات الوقائية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتاً بتقليل المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.
كما أكد على ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.
وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.