‏وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.

‏كما أكد على ألا تتجاوز ‫ خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

‏تعزيزاً للإجراءات الوقائية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتاً بتقليل المدة بين ‫ الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.

"الشؤون الاسلامية" توجّه بتقليل المدة بين الأذان والإقامة.. وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة عبدالله البرقاوي سبق 2020-03-09 ‏تعزيزاً للإجراءات الوقائية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتاً بتقليل المدة بين ‫ الأذان والإقامة إلى 10 دقائق. ‏كما أكد على ألا تتجاوز ‫ خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة. ‏وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 03:06 PM

اخر تعديل 09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 06:35 PM

"الشؤون الاسلامية" توجّه بتقليل المدة بين الأذان والإقامة.. وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"





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‏تعزيزاً للإجراءات الوقائية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتاً بتقليل المدة بين ‫ الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.

‏كما أكد على ألا تتجاوز ‫ خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

‏وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.