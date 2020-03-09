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"الشؤون الاسلامية" توجّه بتقليل المدة بين الأذان والإقامة.. وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة

ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"

‏تعزيزاً للإجراءات الوقائية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتاً بتقليل المدة بين ‫ الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.

‏كما أكد على ألا تتجاوز ‫ خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

‏وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.

عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تقليل المدة بين الأذان والإقامة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الاسلامية" توجّه بتقليل المدة بين الأذان والإقامة.. وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة
سبق

‏تعزيزاً للإجراءات الوقائية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتاً بتقليل المدة بين ‫ الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.

‏كما أكد على ألا تتجاوز ‫ خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

‏وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
03:06 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
06:35 PM

"الشؤون الاسلامية" توجّه بتقليل المدة بين الأذان والإقامة.. وخطبة الجمعة لا تتجاوز 15 دقيقة

ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
24
32,721

‏تعزيزاً للإجراءات الوقائية وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد مؤقتاً بتقليل المدة بين ‫ الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.

‏كما أكد على ألا تتجاوز ‫ خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

‏وتضمنت الإجراءات إيقاف إجراءات تفطير الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور، وإزالة أكواب المياه المستعملة.

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