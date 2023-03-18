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ناطق شرطة مكة: واقعة مقطع المرأة بجدة لا علاقة لها بـ"كورونا"

أكد أنها تعاني اعتلالات نفسية.. ولا حاجة لنقلها إلى المستشفى

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ظهر فيه امرأة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق العامة بمحافظة جدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغًا بهذا الشأن، واتضح أنها لمقيمة عربية في العقد الرابع من العمر، وتعاني اعتلالات نفسية، وعدم صحة ما تم تداوله بأنها مصابة بفيروس كورونا. وبمباشرة الهلال الأحمر والفريق الطبي للحالة تم إعطاؤها العلاج اللازم، مؤكدًا عدم الحاجة لنقلها للمستشفى.

وكانت "سبق" قد نشرت الواقعة على لسان ناطق الهلال الأحمر بمحافظة جدة، الذي أكد أنها حدثت في شارع عبدالرحمن السديري بحي السلامة شمال جدة، وسلَّمها الهلال الأحمر للجهات الأمنية لعدم الحاجة لنقلها للمستشفى.

مكة المكرمة شرطة مكة المتحدث الإعلامي لشرطة مكة محمد الغامدي جدة دوريات الأمن اعتلالات نفسية فيروس كورونا الجديد

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ناطق شرطة مكة: واقعة مقطع المرأة بجدة لا علاقة لها بـ"كورونا"
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ظهر فيه امرأة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق العامة بمحافظة جدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغًا بهذا الشأن، واتضح أنها لمقيمة عربية في العقد الرابع من العمر، وتعاني اعتلالات نفسية، وعدم صحة ما تم تداوله بأنها مصابة بفيروس كورونا. وبمباشرة الهلال الأحمر والفريق الطبي للحالة تم إعطاؤها العلاج اللازم، مؤكدًا عدم الحاجة لنقلها للمستشفى.

وكانت "سبق" قد نشرت الواقعة على لسان ناطق الهلال الأحمر بمحافظة جدة، الذي أكد أنها حدثت في شارع عبدالرحمن السديري بحي السلامة شمال جدة، وسلَّمها الهلال الأحمر للجهات الأمنية لعدم الحاجة لنقلها للمستشفى.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:46 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:47 AM

ناطق شرطة مكة: واقعة مقطع المرأة بجدة لا علاقة لها بـ"كورونا"

أكد أنها تعاني اعتلالات نفسية.. ولا حاجة لنقلها إلى المستشفى

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
7,157

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ظهر فيه امرأة بحالة غير طبيعية في أحد الطرق العامة بمحافظة جدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغًا بهذا الشأن، واتضح أنها لمقيمة عربية في العقد الرابع من العمر، وتعاني اعتلالات نفسية، وعدم صحة ما تم تداوله بأنها مصابة بفيروس كورونا. وبمباشرة الهلال الأحمر والفريق الطبي للحالة تم إعطاؤها العلاج اللازم، مؤكدًا عدم الحاجة لنقلها للمستشفى.

وكانت "سبق" قد نشرت الواقعة على لسان ناطق الهلال الأحمر بمحافظة جدة، الذي أكد أنها حدثت في شارع عبدالرحمن السديري بحي السلامة شمال جدة، وسلَّمها الهلال الأحمر للجهات الأمنية لعدم الحاجة لنقلها للمستشفى.

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