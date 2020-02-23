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"الروساء": تعويضات المسافرين المتضررين تجاوزت 65 مليون خلال عامين

أبرز الحالات تتعلق بالأمتعة وإلغاء أو تأخير الرحلات

كشفت هيئة الطيران المدني عن إجمالي مبالغ التعويضات التي ألزمت بها الناقلات الجوية لصالح المسافرين، حيث تجاوزت 65 مليون ريال خلال عامين.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة إبراهيم الروساء أنه لأول مرة تعلن هيئة الطيران المدني عن تعويضات للمسافرين، والتي جاءت تنفيذاً لمواد "لائحة حماية حقوق العملاء" حيث بلغت التعويضات خلال عامي 2018م - 2019م بأكثر من 65 مليون ريال.

وجاءت أبرز الحالات التي تم تعويضها للمسافرين، عن فقدان أو تلف أو تأخير استلام الأمتعة، وإلغاء الرحلات أو تأخيرها.

وأكدت الهيئة أن ذلك الإجراء يأتي تماشياً مع توجهها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين تجربتهم وفق أعلى المعايير العالمية.

هيئة الطيران المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الروساء": تعويضات المسافرين المتضررين تجاوزت 65 مليون خلال عامين
سبق

كشفت هيئة الطيران المدني عن إجمالي مبالغ التعويضات التي ألزمت بها الناقلات الجوية لصالح المسافرين، حيث تجاوزت 65 مليون ريال خلال عامين.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة إبراهيم الروساء أنه لأول مرة تعلن هيئة الطيران المدني عن تعويضات للمسافرين، والتي جاءت تنفيذاً لمواد "لائحة حماية حقوق العملاء" حيث بلغت التعويضات خلال عامي 2018م - 2019م بأكثر من 65 مليون ريال.

وجاءت أبرز الحالات التي تم تعويضها للمسافرين، عن فقدان أو تلف أو تأخير استلام الأمتعة، وإلغاء الرحلات أو تأخيرها.

وأكدت الهيئة أن ذلك الإجراء يأتي تماشياً مع توجهها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين تجربتهم وفق أعلى المعايير العالمية.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
07:13 PM

"الروساء": تعويضات المسافرين المتضررين تجاوزت 65 مليون خلال عامين

أبرز الحالات تتعلق بالأمتعة وإلغاء أو تأخير الرحلات

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فهد الغبيوي - الرياض
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كشفت هيئة الطيران المدني عن إجمالي مبالغ التعويضات التي ألزمت بها الناقلات الجوية لصالح المسافرين، حيث تجاوزت 65 مليون ريال خلال عامين.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة إبراهيم الروساء أنه لأول مرة تعلن هيئة الطيران المدني عن تعويضات للمسافرين، والتي جاءت تنفيذاً لمواد "لائحة حماية حقوق العملاء" حيث بلغت التعويضات خلال عامي 2018م - 2019م بأكثر من 65 مليون ريال.

وجاءت أبرز الحالات التي تم تعويضها للمسافرين، عن فقدان أو تلف أو تأخير استلام الأمتعة، وإلغاء الرحلات أو تأخيرها.

وأكدت الهيئة أن ذلك الإجراء يأتي تماشياً مع توجهها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين تجربتهم وفق أعلى المعايير العالمية.

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