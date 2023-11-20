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"التعليم": 5600 برنامج للتربية الخاصة يستفيد منها أكثر من 76 ألف طالب وطالبة

يقوم على تدريسهم قرابة 14000 معلم ومعلمة من ذوي التخصصات المختلفة

كشفت وزارة التعليم عن زيادة عدد برامج التربية الخاصة للبنين والبنات؛ ليصل إلـــى (5600) برنامج في 2019م. وكذلك ارتفاع عدد الطلاب والطالبات في هذه البرامج إلى أكثر من (76000) طالب وطالبة، يقوم على تدريسهم قرابة (14000) معلم ومعلمة من ذوي التخصصات المختلفة في التربية 6الخاصة.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى رفع نسبة المستفيدين من برامج التربية الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، من خلال بناء الاستراتيجية الوطنية لتعليم ذوي الإعاقة.

واعتمدت وزارة التعليم مبادرة "تطوير التربية الخاصة" كإحدى المبادرات التي تهدف إلى تأهيل وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة القائمة، وتقديم الدعم للطلبة من ذوي الإعاقة، وتخصيص برامج موجهة لهم، إضافة إلى الخدمات الممتدة بمشروع تقديم خدمات التدخل المبكر، ودعم عمليات التشخيص والبرامج العلاجية للأطفال ذوي الإعاقة والمعرضين للخطر في روضات الأطفال القائمة.

ويستهدف هذا المشروع "الأطفال المتأخرين نمائيًّا، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المعرضين للخطر، كذلك أسر الأطفال المستهدفين في برامج التدخل المبكر، والمجتمع بشكل عام، من خلال برامج التوعية المختلفة".

ويأتي من ضمن المشروعات التعليمية التي تقدمها "التعليم" لذوي الإعاقة مشروع الوصول بالخدمات التعليمية إلى الأطفال الموجودين في المستشفيات ومراكز الأورام ومن في حكمهم للتغلب على مشكلة انقطاعهم عن الدراسة، ودعم عمليات التعليم والتعلم لذوي الإعاقة من خلال افتتاح فصول تعليمية داخلها؛ إذ بلغ عدد الفصول ستة فصول في عدد من المستشفيات. ويستهدف هذا المشروع الطلاب والطالبات المصابين بمرض السرطان أو الأمراض المزمنة، والمقيمين في المراكز والمستشفيات، والمنقطعين عن المدرسة خلال فترة العلاج.

وزارة التعليم برامج التربية الخاصة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم": 5600 برنامج للتربية الخاصة يستفيد منها أكثر من 76 ألف طالب وطالبة
سبق

كشفت وزارة التعليم عن زيادة عدد برامج التربية الخاصة للبنين والبنات؛ ليصل إلـــى (5600) برنامج في 2019م. وكذلك ارتفاع عدد الطلاب والطالبات في هذه البرامج إلى أكثر من (76000) طالب وطالبة، يقوم على تدريسهم قرابة (14000) معلم ومعلمة من ذوي التخصصات المختلفة في التربية 6الخاصة.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى رفع نسبة المستفيدين من برامج التربية الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، من خلال بناء الاستراتيجية الوطنية لتعليم ذوي الإعاقة.

واعتمدت وزارة التعليم مبادرة "تطوير التربية الخاصة" كإحدى المبادرات التي تهدف إلى تأهيل وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة القائمة، وتقديم الدعم للطلبة من ذوي الإعاقة، وتخصيص برامج موجهة لهم، إضافة إلى الخدمات الممتدة بمشروع تقديم خدمات التدخل المبكر، ودعم عمليات التشخيص والبرامج العلاجية للأطفال ذوي الإعاقة والمعرضين للخطر في روضات الأطفال القائمة.

ويستهدف هذا المشروع "الأطفال المتأخرين نمائيًّا، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المعرضين للخطر، كذلك أسر الأطفال المستهدفين في برامج التدخل المبكر، والمجتمع بشكل عام، من خلال برامج التوعية المختلفة".

ويأتي من ضمن المشروعات التعليمية التي تقدمها "التعليم" لذوي الإعاقة مشروع الوصول بالخدمات التعليمية إلى الأطفال الموجودين في المستشفيات ومراكز الأورام ومن في حكمهم للتغلب على مشكلة انقطاعهم عن الدراسة، ودعم عمليات التعليم والتعلم لذوي الإعاقة من خلال افتتاح فصول تعليمية داخلها؛ إذ بلغ عدد الفصول ستة فصول في عدد من المستشفيات. ويستهدف هذا المشروع الطلاب والطالبات المصابين بمرض السرطان أو الأمراض المزمنة، والمقيمين في المراكز والمستشفيات، والمنقطعين عن المدرسة خلال فترة العلاج.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
10:21 PM

"التعليم": 5600 برنامج للتربية الخاصة يستفيد منها أكثر من 76 ألف طالب وطالبة

يقوم على تدريسهم قرابة 14000 معلم ومعلمة من ذوي التخصصات المختلفة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشفت وزارة التعليم عن زيادة عدد برامج التربية الخاصة للبنين والبنات؛ ليصل إلـــى (5600) برنامج في 2019م. وكذلك ارتفاع عدد الطلاب والطالبات في هذه البرامج إلى أكثر من (76000) طالب وطالبة، يقوم على تدريسهم قرابة (14000) معلم ومعلمة من ذوي التخصصات المختلفة في التربية 6الخاصة.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى رفع نسبة المستفيدين من برامج التربية الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، من خلال بناء الاستراتيجية الوطنية لتعليم ذوي الإعاقة.

واعتمدت وزارة التعليم مبادرة "تطوير التربية الخاصة" كإحدى المبادرات التي تهدف إلى تأهيل وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة القائمة، وتقديم الدعم للطلبة من ذوي الإعاقة، وتخصيص برامج موجهة لهم، إضافة إلى الخدمات الممتدة بمشروع تقديم خدمات التدخل المبكر، ودعم عمليات التشخيص والبرامج العلاجية للأطفال ذوي الإعاقة والمعرضين للخطر في روضات الأطفال القائمة.

ويستهدف هذا المشروع "الأطفال المتأخرين نمائيًّا، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المعرضين للخطر، كذلك أسر الأطفال المستهدفين في برامج التدخل المبكر، والمجتمع بشكل عام، من خلال برامج التوعية المختلفة".

ويأتي من ضمن المشروعات التعليمية التي تقدمها "التعليم" لذوي الإعاقة مشروع الوصول بالخدمات التعليمية إلى الأطفال الموجودين في المستشفيات ومراكز الأورام ومن في حكمهم للتغلب على مشكلة انقطاعهم عن الدراسة، ودعم عمليات التعليم والتعلم لذوي الإعاقة من خلال افتتاح فصول تعليمية داخلها؛ إذ بلغ عدد الفصول ستة فصول في عدد من المستشفيات. ويستهدف هذا المشروع الطلاب والطالبات المصابين بمرض السرطان أو الأمراض المزمنة، والمقيمين في المراكز والمستشفيات، والمنقطعين عن المدرسة خلال فترة العلاج.

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