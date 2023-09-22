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"هدية الحاج" تبدأ تعقيم "89" مسجدًا بطرق مرور الحجاج

احتفالاً باليوم الوطني وتستمر لمدة شهر

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالشراكة مع جمعية العناية بمساجد الطرق ومجموعة ميكروسيف للرعاية العالمية مبادرة تعقيم وتطهير"89" مسجدًا بطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار، وتأتي هذه المبادرة ضمن عددٍ من المبادرات الوطنية متزامنة مع الذكرى الـ 89 لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير عام الجمعية منصور بن عامر العامر: "أن المبادرة تستهدف مساجد طرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار مبينًا أن المبادرة ستستمر لمدة "30" يومًا، حيث بدأت المرحلة الأولى يوم أمس السبت من خلال "10" مساجد بطريق مكة – جدة السريع، على أن يتم تعقيم وتطهير "3" مساجد يوميًا.

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"هدية الحاج" تبدأ تعقيم "89" مسجدًا بطرق مرور الحجاج
سبق

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالشراكة مع جمعية العناية بمساجد الطرق ومجموعة ميكروسيف للرعاية العالمية مبادرة تعقيم وتطهير"89" مسجدًا بطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار، وتأتي هذه المبادرة ضمن عددٍ من المبادرات الوطنية متزامنة مع الذكرى الـ 89 لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير عام الجمعية منصور بن عامر العامر: "أن المبادرة تستهدف مساجد طرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار مبينًا أن المبادرة ستستمر لمدة "30" يومًا، حيث بدأت المرحلة الأولى يوم أمس السبت من خلال "10" مساجد بطريق مكة – جدة السريع، على أن يتم تعقيم وتطهير "3" مساجد يوميًا.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
09:33 PM

"هدية الحاج" تبدأ تعقيم "89" مسجدًا بطرق مرور الحجاج

احتفالاً باليوم الوطني وتستمر لمدة شهر

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
723

أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالشراكة مع جمعية العناية بمساجد الطرق ومجموعة ميكروسيف للرعاية العالمية مبادرة تعقيم وتطهير"89" مسجدًا بطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار، وتأتي هذه المبادرة ضمن عددٍ من المبادرات الوطنية متزامنة مع الذكرى الـ 89 لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير عام الجمعية منصور بن عامر العامر: "أن المبادرة تستهدف مساجد طرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار مبينًا أن المبادرة ستستمر لمدة "30" يومًا، حيث بدأت المرحلة الأولى يوم أمس السبت من خلال "10" مساجد بطريق مكة – جدة السريع، على أن يتم تعقيم وتطهير "3" مساجد يوميًا.

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