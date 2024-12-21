"تعليم شرورة" تعلن جاهزيتها لاستقبال 23 ألف طالب وطالبة لاختبارات الغد

للفصل الدراسي الأول من العام 1441/ 1440هـ

أنهت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، استعداداتها لاستقبال أكثر من 23 ألف طالب وطالبة، بجميع المراحل؛ لتأدية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام 1441/1440هـ، غداً الأحد.

يشمل ذلك طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، بناءً على قرار تعديل لائحة تقويم الذي صدر مؤخراً من وزارة التعليم.

وقال مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا؛ لأن الاستعداد للاختبارات النهائية في جميع مدارس المحافظة التعليمية، بدأ بشكل مبكر، حيث جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات.

كما اعتمدت خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية، وللمشرفين والمشرفات في الإدارة، بمشاركة ٨٢ مشرفاً ومشرفة لزيارة المدارس والوقوف على سير الاختبارات، والتأكد من الجاهزية الكاملة لكل مرافق المدرسة وقاعات الاختبارات والنقل المدرسي، ومتابعة اكتمال أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في فترة الاختبارات بالمدارس.