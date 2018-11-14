جامعة الملك خالد تنظم محاضرة للشيخ "الخثلان"

ضمن "وعي" الذي تنظمه وحدة التوعية الفكرية

يستقبل مدير جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، غدًا الخميس، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد بن تركي الخثلان.

كما تنظم وحدة التوعية الفكرية بالجامعة له لقاءً ومحاضرة، في كلية الشريعة وأصول الدين.

يأتي ذلك ضمن برنامج "وعي" الذي تنظمه وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك خالد.

وقال نائب المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور مسفر أحمد الوادعي، إن استضافة الشيخ "الخثلان" تأتي في سياق رسالة وحدة التوعية الفكرية بالجامعة التي تحرص على تعزيز الأمن الفكري عبر برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة، من أهمها برنامج زيارة عالم وبرنامج وعي.