النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النقل" تصلح فواصل التمدد لـ8 جسور بالرياض

على طريقَيْ الجنادرية والملك فهد

قامت وزارة النقل ضمن جهودها في إطار تحسين جودة الطرق، ورفع مستوى السلامة لمستخدميها، بعمل إصلاح واستبدال وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور على طريقَي الجنادرية والملك فهد، وذلك استغلالاً لفترة حظر التجول وقلة الحركة المرورية في مدينة الرياض.

وتواصل وزارة النقل أعمالها على باقي الجسور، إضافة إلى مشاريع الصيانة والسلامة الدورية؛ وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرقات، واستغلال فترة حظر التجوُّل في إنجاز العديد من المشاريع.

وتأتي تلك الأعمال ضمن أعمال عدة تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز المشاريع، ومواجهة جميع التحديات والأزمات تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعّالة للمستفيدين للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النقل" تصلح فواصل التمدد لـ8 جسور بالرياض
سبق

قامت وزارة النقل ضمن جهودها في إطار تحسين جودة الطرق، ورفع مستوى السلامة لمستخدميها، بعمل إصلاح واستبدال وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور على طريقَي الجنادرية والملك فهد، وذلك استغلالاً لفترة حظر التجول وقلة الحركة المرورية في مدينة الرياض.

وتواصل وزارة النقل أعمالها على باقي الجسور، إضافة إلى مشاريع الصيانة والسلامة الدورية؛ وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرقات، واستغلال فترة حظر التجوُّل في إنجاز العديد من المشاريع.

وتأتي تلك الأعمال ضمن أعمال عدة تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز المشاريع، ومواجهة جميع التحديات والأزمات تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعّالة للمستفيدين للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030م.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:09 PM

"النقل" تصلح فواصل التمدد لـ8 جسور بالرياض

على طريقَيْ الجنادرية والملك فهد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
965

قامت وزارة النقل ضمن جهودها في إطار تحسين جودة الطرق، ورفع مستوى السلامة لمستخدميها، بعمل إصلاح واستبدال وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور على طريقَي الجنادرية والملك فهد، وذلك استغلالاً لفترة حظر التجول وقلة الحركة المرورية في مدينة الرياض.

وتواصل وزارة النقل أعمالها على باقي الجسور، إضافة إلى مشاريع الصيانة والسلامة الدورية؛ وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرقات، واستغلال فترة حظر التجوُّل في إنجاز العديد من المشاريع.

وتأتي تلك الأعمال ضمن أعمال عدة تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز المشاريع، ومواجهة جميع التحديات والأزمات تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعّالة للمستفيدين للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030م.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,847
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,653

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة